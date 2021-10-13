Том Круз делает все возможное в своем следующем выступлении (Фото: Джон Филлипс / Getty Images / Paramount Pictures)

Том Круз известен своими трюками с высокими ставками, которые он настаивает на себе в таких фильмах, как франшиза «Миссия невыполнима».

Раньше он преуспевал в трюках, таких как выход из самолета голыми руками во время взлета самолета, а в предстоящих седьмом и восьмом фильмах франшизы боевика он, как сообщается, научился управлять самолетом-истребителем времен Второй мировой войны.

Но большинство его необычных трюков было еще впереди, поскольку актер был привязан к месту съемок своего следующего проекта.

В прошлом году было подтверждено, что Круз отправится на Международную космическую станцию ​​с помощью SpaceX НАСА и Илона Маска вместе с режиссером Дугом Линманом для съемок проекта.

Хотя подробности сюжета неизвестны, сообщалось, что Universal дала добро на бюджет в 200 миллионов долларов (156 миллионов фунтов стерлингов).

Когда Том Круз отправится в космос?

Хотя точная дата еще не установлена, полет SpaceX ориентировочно запланирован на октябрь 2021 года.

Однако миссия, которую должен был совершить Круз, Миссия Аксиомы Crew Dragon 1, была Задержан до начала 2022 г..

Том известен своими потрясающими трюками (Фото: SplashNews.com)

Ранее сообщалось, что миссия отправит экипаж на борт корабля. Международная космическая станция на восемь дней с предположениями, что это начальный тур для Круза и Линмана с целью расширения территории за пределами Земли.

Сообщается, что НАСА и Илон Маск вкладывают в этот проект 200 миллионов долларов.

Находясь на станции в следующем году, голливудский дуэт, вероятно, столкнется с другой съемочной группой, поскольку на прошлой неделе русские успешно отправили своего первого актера и режиссера на Международную космическую станцию.

5 октября на борту корабля «Союз МС-19» актриса Юлия Пересильд присоединилась к режиссеру и коллеге по фильму Климу Шипенко вместе с экипажем из двух космонавтов, когда они отправились в космос.

Юлия Persil Она официально является первой актрисой в космосе (Изображение: Reuters).



Он останется на Международной космической станции более шести месяцев (Фото: Дмитрий Ловицкий / AP / Космическое агентство Роскосмоса).

«Вызов» – это название первого фильма, снятого в космосе, когда русские побеждают американцев в этой космической гонке 21 века.

Он не будет на том же уровне, что и на Земле, но мы сделаем все, что в наших силах. – Мы к этому готовы, – сказал Пересильд.

«Бояться уже поздно, ведь мы прошли долгий путь, а есть Байконур. [Cosmodrome] У нас есть много дел (которые нужно сделать), и, честно говоря, некогда бояться.



Россиянам удалось перехитрить Голливуд (Фото: Андрей Шелепин / GCTC / Роскосмос / Reuters)

«Этот фильм построен вокруг истории обычного человека … доктора, не имеющего отношения к освоению космоса и никогда не задумывавшегося об этом, предлагается отправиться на Международную космическую станцию ​​… и спасти жизнь космонавту. », – сказал Шипенко.

В проекте, который создается при поддержке Роскосмоса, будут участвовать космонавты.

«Я не собираюсь сниматься в фильме, но мне еще нужно придумать, как снимать фильм в необычном месте, например, в космосе», – добавил командир Антон Шкаплеров.

Предполагается, что миссия завершится 28 марта следующего года, когда мы сможем увидеть первые выстрелы.

у тебя есть история?

Если у вас есть история, видео или фотографии знаменитостей, свяжитесь с командой аниматоров Metro.co.uk, отправив нам электронное письмо по адресу [email protected], позвонив по телефону 020 3615 2145 или посетив страницу отправки материалов – мы люблю слышать от тебя.

БОЛЬШЕ: Том Круз наслаждается бейсбольным матчем во время редкой прогулки со своим сыном Коннором после съемок «Миссия невыполнима 7».



БОЛЬШЕ: Том Круз ‘Отключен от Миссии: Невыполнима 7’ звезда Хейли Этвелл ‘, но продолжит работать вместе

