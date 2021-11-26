Когда устройства превращаются в службы, что такое право собственности?

а ЦЕЛЬ Он всегда должен был расширять возможности пользователей своих товаров. «Люди по своей природе творческие. Они будут использовать инструменты так, как никогда не думали, что это возможно», — сказал Стив Джобс, покойный соучредитель компьютерной индустрии. Поэтому для компании всегда было странно делать все возможное, чтобы не дать покупателям починить их продукцию. Руководства по ремонту держались в секрете; Было сложно получить оригинальные запчасти; А недавно замена экрана на последний iPhone отключила функцию распознавания лиц гаджета.

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не дольше. В серии шагов, которые многих удивили, Apple в начале этого месяца пообещала исправить программное обеспечение, чтобы сделать новую модель iPhone более ремонтопригодной, а 17 ноября объявила, что позволит людям ремонтировать свои устройства и предоставлять руководства, инструменты и запчасти. Аплодировали даже его критики, особенно лидеры растущего глобального движения «право на ремонт», включая Кайла Винса, президента iFixit, сайта, который продает запчасти и публикует бесплатные руководства по ремонту.

Однако потенциальное влияние программы «реформы самообслуживания» неясно. Новый интернет-магазин откроется в начале следующего года. Владельцы, возвращающие использованные детали на переработку, получат кредит на покупку. Независимые ремонтные мастерские могут присоединиться, не подписывая обременительных соглашений с Apple. Самое главное, ремонт, выполненный частными лицами, больше не приводит к аннулированию гарантии (повреждения во время ремонта не покрываются).

Но инструментальщик уступает меньше позиций, чем кажется на первый взгляд. Запчасти Apple, как и оборудование премиум-класса, стоят немалые деньги. Новый экран iPhone 12 за 268 долларов. Также неясно, насколько Apple упростит ремонт своих устройств. Поскольку замена батареи требует легкого снятия бьющегося экрана, не многие будут пытаться это сделать дома.

Однако, если Apple пойдет дальше, ее программа ремонта может стать моделью для смартфона и, возможно, для всей электронной промышленности. Даже его нынешняя форма побудит конкурирующих производителей устройств последовать их примеру. «Когда дело доходит до ремонта, у Samsung Electronics хуже, чем у Apple», — говорит Винс. Он добавляет, что решение Apple было предпринято одним махом из-за лжи многих аргументов, которые компании-производители электроники используют против упрощения ремонта устройств, например, что люди могут причинить себе вред.

Apple также смогла продвинуться вперед в регуляторном направлении, говорит Набиль Наср из Рочестерского технологического института, который работает над исследованием G7 ( NS 7) Самые богатые демократии в отношении жизненного цикла потребительской электроники. Он объясняет, что регулирующие органы занимаются проблемой электронных отходов — вскоре компаниям может стать сложно выполнять все требования. В Америке, например, законодательные органы 27 штатов сейчас обсуждают право на реформу законов. Европейский Союз также движется к принятию таких правил.

Наблюдатели Apple задаются вопросом, попытается ли компания применить ту же стратегию в другом месте своего бизнеса. Он может пойти на превентивные компромиссы, например, в жарких спорах о том, как он контролирует App Store на iPhone. 9 ноября федеральный судья в Калифорнии отклонил просьбу Apple остаться в рамках недавнего решения. Это необходимо до 9 декабря, чтобы разработчики приложений могли сообщить своим пользователям, как платить им напрямую, и избежать комиссий Apple в размере до 30% от покупной цены. Возможно, Apple там тоже распалась.■