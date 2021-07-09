Когда Virgin Galactic отправилась в космос, это сделали 25 производителей котлов.

Космическая гонка! Ричард Брэнсон победит Джеффа Безоса в космосе за девять дней
В то время как космическая гонка продолжается, сэр Ричард Брэнсон сделал важное заявление.
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Если вы смотрите запуск в космос, вам лучше посмотреть, как Boilermaker тянется к звездам.
Университет Пердью может похвастаться самым большим количеством выпускников, которые когда-либо побывали в космосе, включая первого человека на Луне Нила Армстронга. Джин Сернан, последний, кто ступил на Луну; А Пит Мозес, первый коммерческий космонавт, должен совершить полет на борту самолета миллиардера Ричарда Брэнсона в воскресенье, 11 июля.
Галактика Дева: Два выпускника Purdue стартовали с Брэнсоном в воскресенье
космонавты из Бордо
Согласно PurdueСреди космонавтов, известных своим «старым золотом и черным»:
- Гас Гриссом, второй американец, побывавший в космосе, погиб во время предпускового пожара – статуя, украшающая кампус Западного Лафайета.
- Нил Армстронг, первый человек на Луне, статуя в фаворите Purdue, бистро 8Eleven в Purdue Union, названное в честь его двух экспедиций
- Джин Сернан, новый астронавт, побывавший на Луне
- Лорен Шрайвер, пилотировавшая космический шаттл на рекордную высоту в 380 миль над Землей.
- Янис Восс, установивший рекорд среди космонавтов, совершивший 5 космических полетов
- Дэвид Вольф, первый человек, проголосовавший из космоса
- Джерри Росс, установивший рекорды, совершив 7 миссий и 9 выходов в открытый космос.
- Дрю Фойстел, ТРЕТИЙ за время, проведенное в космосе
- Бет Моисей, первый коммерческий космонавт
- Джон Э. Блаха, провел 161 день в космосе в пяти миссиях.
- Рой Бриджес младший руководил миссией Spacelab-2.
- Марк Н. Браун, специалист по полетам на шаттлах
- Ашраф Джон Х. Каспер на двухнедельной работе в условиях микрогравитации в качестве командира STS-62
- Роджер Чаффи, нанятый пилотом первого запланированного космического полета НАСА с участием трех человек, Аполлон-1, погибает вместе с Гриссомом и Эдом Уайтом во время предпусковых испытаний.
- Ричард О’Коффи, пилот STS-26 в 1988 году, первый полет шаттла после аварии Challenger.
- Гас Гарднер, командовал миссией шаттла с астрономической лабораторией ASTRO-1 с ультрафиолетовыми телескопами и рентгеновским телескопом.
- Григорий Харбо, ответственный за эксплуатацию системы стыковки во время полета шаттла в 1995 году, первой стыковки с российской космической станцией “Мир”.
- Майкл Дж. Макколи пилотировал миссию шаттла в 1989 году, успешно развернув космический корабль Галилео для исследования Юпитера.
- Лорал О’Хара, участвовала в 11 исследовательских экспедициях на исследовательских судах سن
- Гэри Э. Пэйтон, пролетел более 1,2 миллиона миль на 48 околоземных орбитах и налетал более 73 часов в космосе.
- Марк Л. Полански провел в космосе более 993 часов в трех космических полетах, все они были связаны с Международной космической станцией.
- В 2020 году Скотт Д. Тингл будет назначен в команду Artemis, которая готовится стать следующими людьми, которые пойдут на Луну.
- Чарльз Д. Уокер, специалист по полезной нагрузке, накопивший 20-дневный опыт в космосе и совершивший путешествие 8,2 миллиона миль.
- Мэри Эллен Вебер служила на шаттле Атлантис, третьей миссии, посвященной строительству международной космической станции.
- Дональд Уильямс, командующий шаттлом «Атлантис», развернул космический корабль «Галилео» для исследования Юпитера.
По данным университета, почти треть всех космических полетов США совершались выпускниками Purdue. В десяти миссиях участвовали многие выпускники Purdue.