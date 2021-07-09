Когда Virgin Galactic отправилась в космос, это сделали 25 производителей котлов.

Космическая гонка! Ричард Брэнсон победит Джеффа Безоса в космосе за девять дней В то время как космическая гонка продолжается, сэр Ричард Брэнсон сделал важное заявление. Buzz60, Buzz60

Если вы смотрите запуск в космос, вам лучше посмотреть, как Boilermaker тянется к звездам.

Университет Пердью может похвастаться самым большим количеством выпускников, которые когда-либо побывали в космосе, включая первого человека на Луне Нила Армстронга. Джин Сернан, последний, кто ступил на Луну; А Пит Мозес, первый коммерческий космонавт, должен совершить полет на борту самолета миллиардера Ричарда Брэнсона в воскресенье, 11 июля.

Галактика Дева: Два выпускника Purdue стартовали с Брэнсоном в воскресенье

космонавты из Бордо

Согласно PurdueСреди космонавтов, известных своим «старым золотом и черным»:

Гас Гриссом, второй американец, побывавший в космосе, погиб во время предпускового пожара – статуя, украшающая кампус Западного Лафайета. Нил Армстронг, первый человек на Луне, статуя в фаворите Purdue, бистро 8Eleven в Purdue Union, названное в честь его двух экспедиций Джин Сернан, новый астронавт, побывавший на Луне Лорен Шрайвер, пилотировавшая космический шаттл на рекордную высоту в 380 миль над Землей. Янис Восс, установивший рекорд среди космонавтов, совершивший 5 космических полетов Дэвид Вольф, первый человек, проголосовавший из космоса Джерри Росс, установивший рекорды, совершив 7 миссий и 9 выходов в открытый космос. Дрю Фойстел, ТРЕТИЙ за время, проведенное в космосе Бет Моисей, первый коммерческий космонавт Джон Э. Блаха, провел 161 день в космосе в пяти миссиях. Рой Бриджес младший руководил миссией Spacelab-2. Марк Н. Браун, специалист по полетам на шаттлах Ашраф Джон Х. Каспер на двухнедельной работе в условиях микрогравитации в качестве командира STS-62 Роджер Чаффи, нанятый пилотом первого запланированного космического полета НАСА с участием трех человек, Аполлон-1, погибает вместе с Гриссомом и Эдом Уайтом во время предпусковых испытаний. Ричард О’Коффи, пилот STS-26 в 1988 году, первый полет шаттла после аварии Challenger. Гас Гарднер, командовал миссией шаттла с астрономической лабораторией ASTRO-1 с ультрафиолетовыми телескопами и рентгеновским телескопом. Григорий Харбо, ответственный за эксплуатацию системы стыковки во время полета шаттла в 1995 году, первой стыковки с российской космической станцией “Мир”. Майкл Дж. Макколи пилотировал миссию шаттла в 1989 году, успешно развернув космический корабль Галилео для исследования Юпитера. Лорал О’Хара, участвовала в 11 исследовательских экспедициях на исследовательских судах سن Гэри Э. Пэйтон, пролетел более 1,2 миллиона миль на 48 околоземных орбитах и ​​налетал более 73 часов в космосе. Марк Л. Полански провел в космосе более 993 часов в трех космических полетах, все они были связаны с Международной космической станцией. В 2020 году Скотт Д. Тингл будет назначен в команду Artemis, которая готовится стать следующими людьми, которые пойдут на Луну. Чарльз Д. Уокер, специалист по полезной нагрузке, накопивший 20-дневный опыт в космосе и совершивший путешествие 8,2 миллиона миль. Мэри Эллен Вебер служила на шаттле Атлантис, третьей миссии, посвященной строительству международной космической станции. Дональд Уильямс, командующий шаттлом «Атлантис», развернул космический корабль «Галилео» для исследования Юпитера.

По данным университета, почти треть всех космических полетов США совершались выпускниками Purdue. В десяти миссиях участвовали многие выпускники Purdue.