Коди Гарбрандт в ярости, когда «устрашающий» российский супертяжеловес «Драго» доминирует над противником после серьезной ошибки на UFC Vegas 71

Звезды UFC Александр Волков И Александр Романов Они столкнулись в главном событии c0 на UFC в Лас-Вегасе, став хэдлайнерами. Петр Ян И Мераб Двлишвили. Поединок двух тяжеловесов оказался для болельщиков захватывающим и динамичным действом. В то время как российский боец ​​стремился удержать победную серию, молдавский боец ​​​​надеялся вернуться в колонку победителей после своего недавнего поражения на UFC 278. «Драго» недавно показал смешанные результаты в октагоне, поскольку он намеревается всплеск его состояния в бою в субботу вечером. Однако в ожесточенной драке в отеле Virgin Hotels Theatre 11 марта Романов В своей встрече они вышли победителями.

Выйдя в октагон аутсайдером, российский боец ​​взял над собой верх и одержал впечатляющую победу, которая могла усилить его титульные амбиции.

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Примечательно, что российский боец ​​закрепил победу в доминирующем шоу, одержав победу нокаутом в первом раунде.

Что произошло в бою на UFC в Лас-Вегасе?

Романов Он начал сражаться, держась за свои силы. Сразу пошел в ВолковНоги российского бойца продемонстрировали сильную защиту от тейкдаунов. 34-летний боксер не только дал отпор сопернику, но и взял бой под свой контроль. Потом вышел представитель команды «Стрела» с прижатой ногой. А после неудачного тейкдауна Кинг-Конг выглядел как голая скорлупа.

Ас BJJ потерял уверенность и желание драться с противником. Обладатель рекорда 35-10 нанес шквал ударов, однако Романов Никакого сопротивления не оказывал. Только после неоднократных звонков судьи игрок №14 получил оценку за тяжелую работу. Волков со спины. Тем не менее, тренажерный зал Lion Club не мог найти выхода, и в конце концов рефери остановил бой после того, как рекордсмен 16-2 не ответил на массивные, но тяжелые удары восьмого рейтинга.

Таким образом, многомесячные тренировки и смена команд пошли на пользу российскому бойцу. В интервью после боя боец ​​​​предложил драться с тем, кого продвижение выбрало для него.

Однако звезда UFC Коди Гарбрандт Они не оценили путь Волков Он прибегнул к захвату забора, сопротивляясь попытке тейкдауна в первые секунды боя.

Как фанаты UFC отреагировали на победу нокаутом?

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Что вы думаете об этом потрясающем поединке на UFC Fight Night 221? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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