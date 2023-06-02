Коко Гауфф впервые встречается с более молодым соперником на крупном турнире

Коко ДжовВсе его первые 49 одиночных матчей основной сетки турниров Большого шлема были против соперников старшего возраста. 50 для нее было бы против самого маленького.

Гауфф, занявший шестое место, вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции, победив австрийца, занявшего 61-е место. Юлия Грабер 6-2, 6-3 в четверг. 19-летний Гофф играет 16-летнего россиянина. Мира Андреева В 1/8 финала в субботу.

Гауфф дебютировала в 15-летнем возрасте в 2019 году с победы Венера Уильямс на Уимблдоне. В своих 15 крупных турнирах Гауфф обычно была самым молодым игроком в одиночном разряде среди мужчин и женщин, в том числе совсем недавно на Уимблдонском чемпионате 2022. Она остается единственным подростком в рейтинге WTA Top 49.

Но это может скоро измениться. Поднимается молодежь из Чехии и России. Как и Андреева, занявшая 143-е место в мире, и Аль-Нахда, она является игроком с самым высоким рейтингом в возрасте до 18 лет. Ей не будет 17 до апреля следующего года. Андреева проиграла всего шесть матчей в своих первых двух матчах — наименьшее количество матчей, проигранных женщинами.

Открытый чемпионат Франции: женщины | мужчины | расписание трансляций

Но Гауфф остается в своем классе среди своего поколения, поскольку на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции она стала самой молодой Гранд-финалисткой с тех пор. Мария Шарапова Она выиграла Уимблдон в возрасте семнадцати лет. В этом году она каким-то образом незаметно отправилась в Париж с рекордом 4-4 этой весной и среди штатных тренеров.

Теперь она выиграла матчи подряд впервые с марта, обогнав испанку, занявшую 71-е место. Ребекка Масарова Затем в первом раунде он отправил склонного к ошибкам Грабера, занявшего второе место в низкопрофильных грунтовых соревнованиях на прошлой неделе.

Все три других посева в Дивизионе Гауффа проиграли, поэтому они не сыграют посева до четвертьфинала. Это будет №1 Ига Святеккоторый выиграл все 12 сетов, включая прошлогодний финал Открытого чемпионата Франции.

«Я проиграл этот финал и неделю или две назад думал, что это было худшее, что может быть», — сказал Гауфф. «Нет смысла приезжать в прошлом году. Это в прошлом. Это был отличный турнир, но я с нетерпением жду продолжения на этой неделе».

в то время как мужская жеребьевка была отменена 14-кратными чемпионами Рафаэль НадальОтказ от участия перед событием и посев № 2 Даниил МедведевПроиграв в первом туре, две лучшие женщины занялись делом.

Первые четыре семени — Святек, Арина Соболенко Американская Беларусь Джессика Пегула И Елена Рыбакина Казахстан — Все вышли в третий раунд, не проиграв ни сета.

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