Количество одновременных игроков в Babylon Fall упало до менее 10 на ПК

Новая осажденная версия Platinum Games, Babylon’s Fall, продолжает испытывать трудности всего через месяц после своего выпуска.

Как я это заметил технический радарв соответствии с SteamCharts — Сайт, который, как и ожидалось, отображает игровую производительность в Steam. — Глобальное количество одновременных игроков в новой игре упало до восьми в среду, 13 апреля. Его самый высокий пик за всю историю — 1166 игроков.



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За последние 30 дней среднее количество игроков составляло всего 137 одновременно.

Эта новость появилась всего через две недели после того, как Platinum Games подтвердила свое существование. «Нет планов» сворачивать разработку От падения Вавилона, несмотря на его менее чем звездное освобождение.

Совместная работа Square Enix и Platinum Games не только опубликовала посредственные обзоры, но и Стремитесь привлечь огромный интерес со стороны игроков, очень. Всего через две недели после запуска Square запустила опрос, чтобы помочь «обеспечить лучший игровой опыт для всех», и теперь команда следит за тем, чтобы вы знали, что, несмотря на проблемы, контент во втором сезоне «практически завершен» и работает. на Сезон 3 уже идет полным ходом.

Если вы еще не испытали на себе падение Вавилона, но тем не менее были заинтригованы, демо-версия, которая включает в себя совместную игру для четырех игроков, В настоящее время доступно для ПК и PlayStation. Весь прогресс, достигнутый в течение бесплатного пробного периода, можно сохранить, если вы решите пойти дальше и выбрать полную версию «Падение Вавилона».