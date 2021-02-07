Количество одновременных игроков в Steam снова побило рекорд, превысив 26 миллионов.

С начала глобальной пандемии прошел около года, и многие люди остаются дома, играя в видеоигры. Мы видели, как количество одновременных игроков несколько раз побило свой рекорд в Steam за это время, и рекорд был побит снова.

Аналитик индустрии Пирс Хардинг-Роллс поделился новостью в Твиттере, заявив, что более 26 миллионов пользователей Steam вошли в систему одновременно, что является вершиной сервиса за всю историю. На самом деле это число было немного выше, чем указано в его твите, когда Мы проверили это, Так что похоже, что история Steam может стать еще больше.

Одновременные пользователи платформы Steam впервые сегодня взломали 26 метров

После первого роста простоя в первом квартале 2020 года новые рекорды были установлены для PCCU в январе и феврале 2021 года.

Примечание: внутриигровые CCU не соответствуют рекорду марта 2020 г. pic.twitter.com/xVhlwy780Y Пирсы 7 февраля 2021 г.

Однако одной из переменных является количество людей, активно играющих в это время. Это был рекорд Не Сегодня сломался, хотя это почти любое время, которое мы видели почти за год.

Трудно точно сказать, почему рекорд игрока был побит сегодня, поскольку это был очень сухой период для новых выпусков игр. Такие основные игры, как Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Grand Theft Auto V и Team Fortress 2, продолжают занимать высокие места в чартах, в частности, более миллиона человек одновременно играют в CS: GO. Выходные в целом – это момент, когда количество игроков увеличивается до наивысшего уровня каждую неделю. Причина этого довольно очевидна, хотя дни выпуска игр также могут вызывать те же мутации.

Недавний большой всплеск, который мы наблюдали в декабре, имел наибольший смысл на бумаге, поскольку Cyberpunk 2077 только что вышел. Чарты все еще в феврале, но общее количество проигрывателей значительно уменьшилось, поскольку CD Projekt Red продолжает улучшать стабильность и устранять ошибки. Наихудшие проблемы игры обнаруживаются на консолях. Это определенно делает ПК более привлекательной платформой для игры, по крайней мере, на данный момент, потому что релизы следующего поколения появятся не раньше конца 2021 года.