Количество частных военных компаний в России растет, как и проблемы Кремля

Кремль заявил в пятницу, что рассматривает возможность предоставления юридического статуса некоторым из более чем двух десятков частных военных компаний, действующих в России. Юридически эти теневые военизированные группировки не существуют, что позволяет им действовать параллельно с российскими вооруженными силами, иногда выполняя для военных опасную «грязную» работу, в то же время предоставляя Москве определенную степень отрицания.

Кремль объявил, что может предоставить юридический статус некоторым из многочисленных частных военных компаний, действующих в России, в частности группе Вагнера, а также менее известным ополченцам, таким как КонвойГруппа безопасности Патриот Моран Дерьмо (щит).

«С юридической точки зрения ЧВК «Вагнер» не существует и не существовало ранее», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что положение таких компаний, как Вагнер Это все еще «несколько сложно».

Объявление прозвучало через день после аналогичного заявления президента России. Президент России Владимир Путин В ежедневную газету «КоммерсантЪ». Он сказал: «Группа (Вагнера) здесь, но она не существует юридически». Путин сказал, что его окончательная легализация — это вопрос, который предстоит обсудить в Думе (нижней палате) и в правительстве.

Узнайте больше на France 24 English

Читайте также:

Исчезновение высших русских генералов из поля зрения после провала Вагнеровского восстания

Как российские госмедиа портят репутацию Пригожина как «человека из народа»

Европейский Союз предупреждает о нестабильной и опасной России после восстания Вагнера