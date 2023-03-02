Коллаборация Overwatch 2 One-Punch Man добавляет Кирико в роли Ужасного Торнадо

Overwatch 2 получает свой первый крупный кроссовер с аниме и мангой Человек с одним ударом 7 марта. Ранее об этом было объявлено в феврале в рамках третьего сезона сериала. Мониторинг 2Обнародовав вдохновленный Сайтамой скин для Кулака Смерти, Blizzard Entertainment представила второй скин, который станет частью этого сотрудничества: Кирико, одетая как Ужасный Торнадо.

Легендарный скин Кирико «Ужасный торнадо» будет продаваться как часть набора стоимостью 2100 монет Overwatch; Также включает Ужасно впечатляющую позу победы (показана выше) и потрясающую именную карточку Торнадо, представленную Blizzard в Провод Xbox.

Арт-директор Overwatch Деон Роджерс сказал Xbox Wire, что подход игры к слиянию Человек с одним ударом В ее мире это настоящий косплей. «Это наш подход. Наши герои в основном знают об аниме, и они тоже фанаты, — сказал Роджерс. — И они одеваются как герои. Так что, когда вы видите Кулака Смерти в костюме Сайтамы, он тоже ваш фанат».

Вот еще один взгляд на Ужасного Торнадо Кирико, ее позу и бирку с именем.

Изображение: Blizzard Entertainment

Мониторинг 2Кооператив «Ванпанчмен» будет доступен в игре с 7 марта по 6 апреля. Blizzard заявила, что она будет включать в себя несколько скинов и собственный загрузочный экран.

Человек с одним ударом Это вторая крупная зарубежная коллаборация скинов из серии Overwatch. Еще в 2019 году Blizzard и The Lego Group объединились, чтобы придать оригинальному облику Бастиона и внутриигровой вызов в стиле Lego. Overwatch.

Мониторинг 2 Третий сезон начался 7 февраля и, как ожидается, продлится до середины апреля. Сезон будет включать в себя еще одно специальное мероприятие, PachiMarchi, которое начнется 21 марта.

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