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Коллекции украинских музеев перейдут под контроль России по мере приближения аннексии

30 сентября, 2022
Apollinariya Soloveva

Россия возьмет под свой контроль десятки украинских музеев 30 сентября после того, как президент Владимир Путин подписал указ об аннексии оккупированных территорий Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Подписание последовало за серией референдумов, широко осуждаемых как фотооперации, на которых граждане этих регионов с большим отрывом проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Таким образом, Россия приобретет тысячи артефактов и произведений наследия в коллекциях учреждений.

художественная газета Погрузитесь в учреждения, чьи сокровища будут потеряны в пользу страны-оккупанта. Среди них Донецкий областной историко-краеведческий музей, который принял работы от Художественного музея Куинджи, когда это учреждение, посвященное творчеству влиятельного украинского художника-реалиста Аркипа Куинджи (1842-1910), было в значительной степени разрушено во время авианалета в Маршировать. Другими донецкими музеями, которые перейдут под контроль России, являются Донецкий республиканский художественный музей и Гурловский художественный музей. Елена Бек, старший научный сотрудник последнего учреждения, отбывает тринадцать лет за шпионаж после ареста пророссийскими силами в 2018 году.

В Луганске, столице одноименной области, находится одна из крупнейших в Украине коллекций священных половецких статуй, или «каменных пап», некоторые из которых датируются IX веком. Территория также будет вынуждена передать России произведения и предметы Луганского художественного музея, Луганского краеведческого музея и Луганского музея истории и культуры. Херсон, который граничит с Черным морем, находится под контролем России с марта и является домом для Херсонского историко-краеведческого музея, директор которого Татьяна Браченк обвиняется Украиной в пособничестве России; В этом районе также находится Херсонский областной художественный музей. В июле российские федеральные силы и милиция в масках насильно заменили своего директора Алину Дуценко. Город Мелитополь в Запорожье уже в руках России. Лейла Ибрагимова, директор своего краеведческого музея, была похищена и освобождена; В России принял участие новый директор Евгений Горлачев, который впоследствии был идентифицирован как имеющий прямое отношение к хищению музейной коллекции колотого золота.

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