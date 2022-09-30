Россия возьмет под свой контроль десятки украинских музеев 30 сентября после того, как президент Владимир Путин подписал указ об аннексии оккупированных территорий Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Подписание последовало за серией референдумов, широко осуждаемых как фотооперации, на которых граждане этих регионов с большим отрывом проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Таким образом, Россия приобретет тысячи артефактов и произведений наследия в коллекциях учреждений.

художественная газета Погрузитесь в учреждения, чьи сокровища будут потеряны в пользу страны-оккупанта. Среди них Донецкий областной историко-краеведческий музей, который принял работы от Художественного музея Куинджи, когда это учреждение, посвященное творчеству влиятельного украинского художника-реалиста Аркипа Куинджи (1842-1910), было в значительной степени разрушено во время авианалета в Маршировать. Другими донецкими музеями, которые перейдут под контроль России, являются Донецкий республиканский художественный музей и Гурловский художественный музей. Елена Бек, старший научный сотрудник последнего учреждения, отбывает тринадцать лет за шпионаж после ареста пророссийскими силами в 2018 году.

В Луганске, столице одноименной области, находится одна из крупнейших в Украине коллекций священных половецких статуй, или «каменных пап», некоторые из которых датируются IX веком. Территория также будет вынуждена передать России произведения и предметы Луганского художественного музея, Луганского краеведческого музея и Луганского музея истории и культуры. Херсон, который граничит с Черным морем, находится под контролем России с марта и является домом для Херсонского историко-краеведческого музея, директор которого Татьяна Браченк обвиняется Украиной в пособничестве России; В этом районе также находится Херсонский областной художественный музей. В июле российские федеральные силы и милиция в масках насильно заменили своего директора Алину Дуценко. Город Мелитополь в Запорожье уже в руках России. Лейла Ибрагимова, директор своего краеведческого музея, была похищена и освобождена; В России принял участие новый директор Евгений Горлачев, который впоследствии был идентифицирован как имеющий прямое отношение к хищению музейной коллекции колотого золота.