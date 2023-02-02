Коллекционное издание Destiny 2 Lightfall: все коды эмблем

В прошлом году Bungie добавила четыре мировых геральдических значка в Editon of The Witch Queen Collector, которые игроки могут разблокировать в игре. В этом году, похоже, то же самое произошло с коллекционным изданием Destiny 2 Lightfall.

с Судьба 2 На прошлогоднем мероприятии Lightfall Showcase Bungie также представила совершенно новое коллекционное издание, в котором есть 8-дюймовая реплика Pouka с некоторыми книгами знаний и новым эксклюзивным логотипом.

И некоторые игроки, кажется, начинают получать свои коллекционные издания раньше. В этой статье у нас будут все значки глобальных баннеров в коллекционном издании Lightfall.

Значки логотипа Destiny 2 Lightfall Collector

Хотя есть бесплатные эмблемы, которые разблокируются с помощью Ligthfall CE, стоит отметить, что эти эмблемы не будут доступны в игре до выхода Lightfall, то есть 28 февраля 2023 года. Так что, к сожалению, мы не сможем посмотрите, как эти эмблемы выглядят до этого. Вы можете найти значки логотипа ниже. (Спасибо, Raed Secrets)

Эмблема 1 коллекционного издания Lightfall: Уникальный код

Уникальный код Эмблема 2 коллекционного издания Lightfall: ЯА-37Т-ФКН

ЯА-37Т-ФКН Эмблема 3 коллекционного издания Lightfall : 993-H3H-M6K

: 993-H3H-M6K Эмблема 4 коллекционного издания Lightfall : XVK-RLA-RAM

: XVK-RLA-RAM Коллекционное издание Lightfall Emblem 5: J6P-9YH-ТОО

Примечание: Мы будем обновлять эту статью по мере появления иконок для баннеров в Lightfall CE.

Изображение: Банги

Как обменять жетоны на Bungie.net?

Чтобы активировать коды и символы баннеров, сначала необходимо войти в свой профиль Bungie.net. Выполните следующие действия, чтобы узнать, как активировать коды на веб-сайте Bungie.

Шаг 1: Перейти на Bungie.net

Перейти на Bungie.net Шаг 2: Войдите в свою учетную запись, нажав кнопку «Моя учетная запись» в правом верхнем углу.

Войдите в свою учетную запись, нажав кнопку «Моя учетная запись» в правом верхнем углу. Шаг 3: Выберите свою платформу

Выберите свою платформу Четвертый шаг: Войдите на свою платформу

Войдите на свою платформу Пятый шаг: После входа в систему нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу, и вы увидите Возможность замены значков в новом списке.

Вдали от этого, тарзанка Недавно на этой неделе был выпущен новый трейлер оружия и доспехов Lightfall. Мы составили список всего известного на данный момент оружия, которое легендарные игроки могут ожидать в Lightfall. сканировать Полный список здесь.

Destiny 2 Lightfall выходит 28 февраля 2023 года на PS5, PS4, Xbox Series X/S и ПК.