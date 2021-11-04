Коллекционное издание Elden Ring вышло до того, как будет раскрыт игровой процесс

Обновлять: В кольцо elden Теперь подтверждено, что Коллекционное издание, которое вы видите выше, реально, но на самом деле доступна его более крупная и лучшая версия. Коллекционное издание Premium содержит все, что есть в стандартном коллекционном издании, и объединяет его с официальной копией шлема того, что носит Malenia – Blade of Miquella. Говорят, что это шкала 1: 1, поэтому вы можете носить ее, если хотите.

Вот как выглядит версия Premium Collector:

Оригинальная статья: Сегодня официальный день кольцо elden play, но FromSoftware, похоже, может поделиться некоторыми дополнительными функциями об этом захватывающем предложении. Примером этого является физическое Коллекционное издание, которое просочилось через рекламу Twitch – тогда Документировано на Reddit Прямо перед началом шоу. Содержит копию игры (всегда важно), 9-дюймовую фигурку Malenia – Blade of Miquella, цифровой саундтрек, бумажную книгу и 40-страничный артбук. Ожидайте, что цены на акции появятся либо во время сегодняшней презентации, либо сразу после мероприятия, но затраты на копирование, вероятно, будут высокими.

Также стоит отметить, что Коллекционное издание не поставляется с каким-либо сезонным абонементом. Нечисть Игры традиционно обрабатывались несколькими пакетами DLC после запуска, но Секиро: тени умирают дважды противостоять этой тенденции. Кто знает, как будет выглядеть поддержка Elden Ring после запуска.

Менее чем через час после публикации этой статьи FromSoftware впервые поделится 15-минутным игровым процессом. Не забудьте вернуться к нам здесь, на сайте, чтобы узнать об этом полностью. Не забудьте, что полная версия игры выйдет на PlayStation 5 и PS4 25 февраля 2022 года. Заинтересованы в Elden Ring Collector’s Edition? Начните экономить в комментариях ниже.