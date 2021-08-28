Коллекционное руководство по лабиринту Лобото в Psychonauts 2: все, что можно найти на уровне 1

Как и в оригинале, Psychonauts 2 наполнен коллекционными предметами, спрятанными во многих местах – как в реальном мире, так и в умах персонажей. Раскрытие всех из них поможет вам быстрее повысить уровень своего Раза, получить новые способности и узнать больше о каждом из людей, которых вы исследуете. Но найти все, что скрыто в глубине души, бывает сложно.

Мы прочесали каждую часть Psychonauts 2, чтобы обнаружить все, что скрыто в игре, с целью облегчить обнаружение. Приведенное ниже руководство проведет вас через первый уровень игры, Лабиринт Лобото, чтобы помочь вам обнаружить все, что скрыто в разуме доктора Лобото.

Следите за обновлениями, чтобы получить больше информации и руководств по Psychonauts 2, и не забудьте ознакомиться с нашим обзором Psychonauts 2.

Коллекционные предметы Лабиринта Лобото

крупицы мудрости: 2

2 шкафчики памяти : 2

: 2 эмоциональный багаж Шляпная коробка, пароварка, сумка для костюма, кошелек

Шляпная коробка, пароварка, сумка для костюма, кошелек изготовление: 80

Большая часть Лабиринта Лобото – это учебное пособие для остальной части Psychonauts 2, где ваша сила постепенно разблокируется в ходе уровня. Эти способности обычно позволяют вам получить доступ к ближайшим предметам коллекционирования, поэтому имейте в виду, что вам может потребоваться немного отступить, чтобы получить все, что вам нужно. Мы отмечаем каждый предмет коллекционирования так, как он появляется в ходе уровня, но для некоторых из них вам потребуется вернуться на сцену позже.

хранилище памяти: Найдите первую группу слева от первой найденной вами картинки Лубуто, точно так же, как вы входите в центральный офис после того, как проследуете за ней.

Спортивная сумка для багажа Emotional: В этой же комнате вы можете найти синюю спортивную сумку на маленьком столике справа от стоматологической двери, где стоит тренер. Но чтобы открыть сумку, вам понадобится карточка – найдите файл. спортивная сумка с биркой Рядом со столами справа, если смотреть на стоматологическую дверь.

Ярлык для эмоционального багажа Hatbox: Затем вы войдете в конференц-зал, в центре которого стоит длинный извилистый стол. В Знак шляпной коробки возле него. Шляпную коробку вы найдете позже на уровне.

Эмоциональная сумка для багажа: Вы не можете попасть в эту комнату в первый раз, когда войдете в конференц-зал, но, скорее всего, вы это услышите. Он спрятан за плакатом на левой стене. Вам нужен Пирокинез, чтобы сжечь наклейку, но вы не получите его позже на уровне. В сумка-карта Он также существует позже, поэтому вам нужно перезапустить уровень, чтобы разблокировать его.

Эмоциональная багажная бирка корабля: Впереди область стоматологического пространства, где вам придется прыгать между стоматологическими зеркалами, которые действуют как платформы. В знак парохода На дальней платформе, до которой вы не можете добраться, мимо раковины, где вы выходите из области. Чтобы добраться до него, вам понадобится сила Mental Connection PSI, а это значит, что вам придется вернуться на этот уровень позже.

блок мудрости: Далее вы попадете в тематическую комнату на помойке. Найдите зубную молнию, которая скрывает блок мудрости – используйте телекинез, чтобы расстегнуть молнию.

Эмоциональный багаж шляпной коробки: Продолжайте продвигаться, пока не прожжете плакат на стене, чтобы указать путь вперед. Продолжайте идти мимо луж (надеюсь, это вода), пока не дойдете почти до последних луж. Скопируйте изображение Лобото на левую стену перед последним прудом, чтобы увидеть Шляпную коробку за ним.

Эмоциональная сумка для багажа: Продолжайте двигаться, пока не наткнетесь на ущелье с другим каналом, этот канал полон зубов, которые тонут, когда вы перепрыгиваете с одного на другой. В конце зала находится комната, где по бокам расположены книжные полки, а в центре ждет большой портрет доктора Лубуто. Пока не сжигайте – сначала найдите файл сумка денег Верхняя полка слева. Вы пока не сможете открыть его, как файл бирка кошелька Он находится дальше на уровне, что требует от вас вернуться во второй раз для этого уровня. Запишите изображение, чтобы продолжить.

хранилище памяти: Это требует новой силы, которую вы не получите в первый раз через: ментальную связь. Найдите Хранилище памяти в убежище, поднявшись по винтовой лестнице в башню.

Эмоциональный отпариватель багажника: На той же платформе, на которой есть хранилище памяти в разделе убежища уровня, также есть файл багажник отпариватель. Вам понадобится Mental Connection, чтобы получить доступ к обоим, так что не беспокойтесь об этом в первый раз.