НЬЮ-ЙОРК (AP) — Гюнтер Гросбак собирался выйти на сцену Московского Большого театра, чтобы принять участие в первом акте новой постановки «Лоэнгрин» прошлой зимой, когда его жена Изабель написала в СМС, что она и их 12-летний старая дочь собирались выступить. Взлет на рейс обратно в Милан.

«Затем мне пришло текстовое сообщение, и она сказала: «Нет, пилот только что объявил, что нас больше не пускают в европейское воздушное пространство». «, — заявил австрийский бас. — А потом они попали в ловушку, потому что у них была только одна въездная виза».

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. За тринадцать часов до премьеры Вагнеровской оперы Франсуа Жирара — постановки, открывающей вторую половину сезона Метрополитен-оперы в воскресенье. Война вскоре сказалась на актерах и зрителях Большого театра, недалеко от Кремля. Palmet избавится от русской группы и построит дубликат.

«В тот вечер в театре произошло что-то невероятное — энергия на сцене и в доме. Сначала я думал, что несу за это какую-то ответственность, и думал, что это хит», — вспоминал Джеррард на этой неделе. «Но тогда я думаю, что большая часть этой энергии была протестом через улицу».

В итоге семья Гросбаков вернулась домой через Стамбул, а Джерард уехал из Москвы на день раньше запланированного срока.

Генеральный менеджер Метрополитена Питер Гелб присутствовал на генеральной репетиции в Москве, потому что шоу планировалось как совместное корпоративное производство.

«Когда я вернулся в Нью-Йорк, когда началось вторжение, я сразу же принял решение разорвать отношения с любым официальным российским учреждением или художником, связанным с (Владимиром) Путиным», — сказал Гелб.

За более чем 1 миллион долларов у Метрополитена была еще одна декорация, построенная Bay Productions в Кардиффе, Уэльс, и костюмы, изготовленные в Нью-Йорке и Гонконге. В связи с изменением технические учения перенесены с августа на февраль.

Жерар ставит свою третью оперу Вагнера в Метрополитене. Знаменитый «Парсифаль». в 2013 году и «Der Fliegende Holländer (Летучий голландец)» который получил неоднозначные отзывы в 2020 году,

«Лоэнгрин» — самая популярная опера Вагнера, в которой было представлено 717 спектаклей. Небольшое ревю Роберта Уилсона с участием Rods of Light, премьера которого состоялась в 1998 году, заменило версию Августа Эвердинга, датируемую 1976 годом. Пьеса Уилсона возрождалась только дважды, и в общей сложности было сыграно всего 19 представлений, последний раз в 2006 году.

В эти выходные музыкальный руководитель Метте Янник Низе-Сеген дирижировала актерским составом, в который вошли тенор Петр Пеццала в главной роли, Гросбек (король Генрих), бас-баритон Евгений Никитин (Тельрамунд) и лучшие Тамара Уилсон (Эльза) и Кристин Юрк (Ортруда). ,

«Лоэнгрин», пожалуй, первый опыт Вагнера в волшебной, неземной, небесной, осмелюсь сказать, мечтательной музыке. Это сразу видно из вступления. «В обеих партитурах есть еще одно качество. Но «Лоэнгрин» — еще и потому, что он, быть может, старше «Парсифаля» — тоже является слиянием некоторого бельканто».

Джерард устанавливает оперу в постапокалиптические времена, с прологом, сопровождаемым спроецированной луной, вращающейся вокруг Земли, а затем взрывающейся.

Лоэнгрин появляется с изображением лебедя, спроецированного в небо, и носит ту же белую рубашку и темные брюки, что и мушкетеры в постановке Жирара «Парсифаль», что означает, что он был послан в Брабант своим отцом, Королем Грааля. Сила Потустороннего мира демонстрируется в первом акте боя на мечах с Телрамундом, в котором Лоэнгрин побеждает, используя ментальные силы вместо физического оружия.

Инновационные мантии с капюшоном от Тима Йипа, лауреата премии «Оскар» в области искусства, и статичный мотив «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» позволяют хору и танцорам менять цвета. Внутри черного хлопкового пальто три двойных слоя шелка, представляющие фракцию, о которой поет хор: зеленый — король Генрих и королевская власть; красный для первобытной цивилизации Телрамунда и Ортруды; и белый для Лоэнгрина, Эльзы и Пьюрити.

Участники хора меняют цвет с помощью магнитов на уровне рук.

«Каждый наряд, который у вас есть, должен идеально подходить вам по размеру», — сказал Ип. «Только рука должна быть там, в отличие от других костюмов, где вы можете немного отрегулировать высоту».

До 1 апреля идет 10 шоу, а 18 марта они будут транслироваться одновременно по всему миру.

Джерард находится в Нью-Йорке, чтобы руководить американской премьерой «Охотничьего ружья» Ясуси Иноуэ в Центре искусств Барышникова, которая начнется 16 марта, а затем возрождением «Голландца» на церемонии открытия Метрополитен-музея 30 мая.

«Эта музыка написана для инопланетян. Она написана не для людей, — сказал Джерард. — Чем больше я занимаюсь Вагнером, тем труднее думать о том, что она займет какое-то место в музыкальной программе».