4 января 2023 г.

— Новая коллекция часов, выпущенных ограниченным тиражом, знаменует собой первый совместный полет американских и российских космонавтов в космос… в горы.

Гонконгский часовой бренд UNDONE выставил на продажу три модели, посвященные визиту первого совместного американо-российского космического экипажа в Волшебное королевство перед их исторической миссией.

UNDONE представляет ограниченную коллекцию инструментов времени для подражателя космической легенды в каждом из нас. Бокс-сет UNDONE Disney Space Legend Отмечает культовый момент в мире Диснея в 1975 году, когда Микки Маус приветствовал астронавтов и астронавтов на пути к туру по Космическому центру Кеннеди во Флориде», — объявила компания в среду (4 января).

За пять месяцев до того, как они встретились на орбите, пять участников испытательного проекта «Аполлон-Союз» (ASTP) встретились в тематическом парке Диснея, где среди других аттракционов они катались на Космической горе и Звездных вратах. Визит 9 февраля 1975 года астронавтов Томаса Стаффорда, Вэнса Брэнда и Дика Слейтона, космонавтов Алексея Леонова и Валерия Кобасова, а также делегации представителей космической программы предоставил возможность отдохнуть и прославиться перед тем, как русские отправятся на последнюю тренировку. Сессия проходит в Хьюстоне.

Леонов в шутку описал Space Mountain как «действительно хороший интегрированный симулятор» для миссии ASTP. Репортаж из Нью-Йорк Таймс.

Коллекция UNDONE Disney Space Legend ограничена всего 100 единицами, и на каждую «сторону» миссии отводится час.

Наручные часы «Аполлон» имеют «футуристический современный» дизайн, оснащенный японским автоматическим механизмом и увенчанный суперкупольной линзой K1, чтобы полностью выделить фирменный циферблат Galaxy Lume.

Более технический подход применен к Soyuz, трехдисковому хронографу с безелем из углеродного волокна, циферблатом Galaxy Lume и ремешком в стиле НАТО, готовым к выполнению миссии.

Обе модели украшены мини-планетой в форме Микки Мауса и логотипом Space Legend на циферблате. На частично прозрачной задней крышке корпуса изображен астронавт Микки в скафандре в красную полоску, похожем на тот, который носил персонаж, принявший экипаж ASTP. На задней крышке обоих часов имеется гравировка «Приключения и исследования».

Завершают трио часы с таймером миссии, настольная модель, которая «может оставаться в кабине или в центре управления полетами». Циферблат таймера дополняет часы.

Все три часа поставляются в водонепроницаемом и противоударном корпусе с эксклюзивным набором коллекционных наклеек с изображением Микки Мауса, Дональда Дака, Гуфи, Плутона, Чипа и Дейла в полном скафандре.

В рамках миссии ASTP 15 июля 1975 года Соединенные Штаты и Россия запустили отдельные космические корабли. Два дня спустя командный модуль «Аполлон» и капсула «Союз» воссоединились на околоземной орбите, где они оставались состыкованными для совместной работы экипажа в течение 47 часов. Миссия проложила путь к последующему сотрудничеству между двумя странами по сборке и эксплуатации Международной космической станции, которое продолжается и сегодня, спустя 22 года.

Визит астронавтов и космонавтов в Волшебное королевство стал вторым разом, когда настоящие космические путешественники появились в парке Диснея в 1975 г. Месяцем ранее в нем приняли участие первые астронавты Меркурия Скотт Карпентер и Гордон Купер вместе с астронавтом Аполлона Джимом Ирвином. Церемония открытия Space Mountain, которая открылась для публики 15 января 1975 года.