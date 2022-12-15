Коллекция Mega Man Battle Network Legacy выходит 14 апреля 2023 года.

Коллекция наследия Mega Man Battle Network будет уволен PlayStation 4и переключатель и компьютер через стим (Том. 1И Том. 2) 14 апреля 2023 г., кепком объявить. Версии для PlayStation 4 и Switch будут доступны как в физическом, так и в цифровом виде по цене 59,99 долларов США или в виде двух отдельных цифровых томов по цене 39,99 долларов США каждый.
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Цены и вознаграждения
экспертиза Все 10 основных Сеть битв мегамена Завершайте игры с ранее эксклюзивными боевыми фишками и долгожданные NetBattles, которыми вы можете наслаждаться вместе с друзьями и другими игроками по всему миру. Предзаказ уже доступен для Коллекция наследия Mega Man Battle Network Пакет по рекомендованной производителем розничной цене 59,99 долларов США, который включает в себя две дополнительные темы оформления экрана проигрывателя и музыкальные треки для прослушивания в музыкальном проигрывателе. цифровые версии Тома 1 И 2 Его также можно приобрести отдельно при запуске за 39,99 долларов США.
Онлайн-функции
Присоединяйтесь к MegaMan.EXE и другим операторам NetNavi по всему миру, чтобы спасти взаимосвязанный мир Net Society! Благодаря групповым онлайн-функциям игроки могут использовать жетоны комнат, чтобы участвовать в частных битвах с друзьями, присоединяться к случайным битвам с другими игроками онлайн или стремиться к знатности NetBattler в рейтинговых матчах! NetBattlers, желающие смешать вещи, также могут выбирать из различных комбинаций правил битвы, таких как ставки фишек в битвах Real Thing, боевой игре «три на один» по принципу «лучший из трех», представленной в Мега боевая сеть 3или возвращение Битв Версий из Сеть битв мегамена 4. Игроки, которые ищут определенные боевые фишки, могут обмениваться ими с друзьями и другими игроками NetBattles по всему миру. Помимо обмена боевыми фишками, собранными в этой серии, игроки могут обмениваться стилями MegaMan.EXE, чтобы настроить свой внешний вид, и менять программы настройки Navi, чтобы сделать MegaMan.EXE сильнее. Игроки могут даже загрузить редкие боевые жетоны, которые ранее были доступны в основном на рекламных мероприятиях в Японии! 15 загружаемых боевых фишек доступны через экран MegaMan в каждой игре.
Бонус за предзаказ
Плюс опыт этих возлюбленных Сеть битв мегамена Онлайн-игры с другими клиентами NetNavi Игроки, оформившие предварительный заказ, получат следующий эксклюзивный бонусный контент! MegaMan.EXE PET можно настроить на экране запуска с помощью двух совершенно новых скинов: Hub Style для Том 1 и Темный Мегамен для том 2. Кроме того, четыре новых специальных аранжировки оригинальной музыки из Сеть битв мегамена Сериал будет доступен в музыкальном плеере как часть бонусного пакета предзаказа.
Коллекция наследия Mega Man Battle Network Он будет портировать другие новые функции, которыми могут наслаждаться игроки, в том числе дополнительный фильтр высокой четкости и интерактивный 3D Megaman. EXE PET лаунчер заставок, более 1000 штук Мегамен Искусство и 188 различных музыкальных треков для прослушивания!
Смотреть Мегамен NT Воин онлайн бесплатно
отпраздновать прибытие Коллекция наследия Mega Man Battle NetworkОставайтесь с нами на мегамарафоне! Главы 1 и 2 Мегамен NT Воин Мультсериал будет переиздан бесплатно на Канал Capcom США на Twitch и загрузить его в Мегамен Канал YouTube В начале 2023 года.
Capcom также подтвердила, что игры, включенные в сборник, основаны на японских версиях, поэтому английские версии будут содержать контент, эквивалентный японским версиям каждой игры.
Вот обновленный информационный бюллетень:
Около
Коллекция наследия Mega Man Battle Network Каждые 10 будут загружены Сеть битв мегамена названия, включая графические фильтры и дополнительный дополнительный контент для существующих консолей, включая Нинтендо Переключательи PlayStation 4 и ПК через Steam 14 апреля 2023 г.
История Сеть битв мегамена Это происходит во взаимосвязанном мире Net Society в ближайшем будущем, которое полагается на компьютерные программы, известные как Network Navigators (или сокращенно NetNavi), для управления всем, от тостеров до городских электросетей. В то время как век сетей приносит всевозможные удобства, он также принес волну киберпреступности, которая подорвала все слои общества. В этих играх игроки берут на себя роль Лана Хикари, используя персональный терминал (или ПЭТ) и устройство NetNavi, MegaMan.EXE, чтобы противостоять преступникам, стоящим за этими киберпреступлениями. Игроки управляют MegaMan.EXE, когда он исследует сетку, участвует в сражениях на основе сетки и использует боевые фишки, чтобы получить разрушительные способности, способные уничтожить даже самый опасный вирус.
Ключевая особенность
- 10. ОТЛИЧНЫЕ Игры Доступен как единый набор или как часть двух отдельных цифровых томов, полный список названий находится в Коллекция наследия Mega Man Battle Network Включает:
- Сеть битв мегамена
- Мега боевая сеть 2
- Mega Man Battle Network 3 Белый
- Mega Man Battle Network 3 Синий
- Mega Man Battle Network 4 Красное Солнце
- Mega Man Battle Network 4 Голубая Луна
- Mega Man Battle Network 5 Команда протоженщин
- Mega man Battle Network 5 команда полковник
- Mega Man Battle Network 6 Себастьян Грегар
- Сеть битв Mega Man 6 Cybeast Falzar
- качающие тона — Включите несколько мелодий в музыкальном проигрывателе, который включает более 180 треков из всех 10 наименований.
- Пролистайте галерею Сетевые навигаторы получат доступ к более чем 1000 произведений искусства, графике персонажей и официальным иллюстрациям в галерее коллекции.
- Раздел Mystery Statements будет содержать эксклюзивные иллюстрации с прошлых мероприятий и изображения лицензионных товаров с этого
выдавить Мегамен адреса.
- прозрачные оптические фильтры — Дополнительные HD-фильтры позволяют геймерам наслаждаться более плавным изображением без пикселей. Игроки могут отключать/включать фильтры в любое время, если они предпочитают наслаждаться оригинальными визуальными эффектами игры. Боевая сеть Игрушки.
- Собирайте и торгуйте с друзьями — NetBattlers при поиске определенных стилей Battle Chips и MegaMan.EXE могут собирать их и обмениваться ими с другими NetBattlers по всему миру.
- Соберите всех участников — Игроки могут участвовать в частных онлайн-сражениях, казуальных боях и рейтинговых матчах. Те, кто хочет смешать вещи, также могут выбирать из различных наборов правил битвы, таких как Real Thing Battles, Return of Triple Battles и Version Battles из Мега боевая сеть 3 И Сеть битв мегамена 4.
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