Коллекция Mega Man Battle Network Legacy выходит 14 апреля 2023 года.

Коллекция наследия Mega Man Battle Network будет уволен PlayStation 4и переключатель и компьютер через стим (Том. 1И Том. 2) 14 апреля 2023 г., кепком объявить. Версии для PlayStation 4 и Switch будут доступны как в физическом, так и в цифровом виде по цене 59,99 долларов США или в виде двух отдельных цифровых томов по цене 39,99 долларов США каждый.

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Цены и вознаграждения

экспертиза Все 10 основных Сеть битв мегамена Завершайте игры с ранее эксклюзивными боевыми фишками и долгожданные NetBattles, которыми вы можете наслаждаться вместе с друзьями и другими игроками по всему миру. Предзаказ уже доступен для Коллекция наследия Mega Man Battle Network Пакет по рекомендованной производителем розничной цене 59,99 долларов США, который включает в себя две дополнительные темы оформления экрана проигрывателя и музыкальные треки для прослушивания в музыкальном проигрывателе. цифровые версии Тома 1 И 2 Его также можно приобрести отдельно при запуске за 39,99 долларов США.

Онлайн-функции

Присоединяйтесь к MegaMan.EXE и другим операторам NetNavi по всему миру, чтобы спасти взаимосвязанный мир Net Society! Благодаря групповым онлайн-функциям игроки могут использовать жетоны комнат, чтобы участвовать в частных битвах с друзьями, присоединяться к случайным битвам с другими игроками онлайн или стремиться к знатности NetBattler в рейтинговых матчах! NetBattlers, желающие смешать вещи, также могут выбирать из различных комбинаций правил битвы, таких как ставки фишек в битвах Real Thing, боевой игре «три на один» по принципу «лучший из трех», представленной в Мега боевая сеть 3или возвращение Битв Версий из Сеть битв мегамена 4. Игроки, которые ищут определенные боевые фишки, могут обмениваться ими с друзьями и другими игроками NetBattles по всему миру. Помимо обмена боевыми фишками, собранными в этой серии, игроки могут обмениваться стилями MegaMan.EXE, чтобы настроить свой внешний вид, и менять программы настройки Navi, чтобы сделать MegaMan.EXE сильнее. Игроки могут даже загрузить редкие боевые жетоны, которые ранее были доступны в основном на рекламных мероприятиях в Японии! 15 загружаемых боевых фишек доступны через экран MegaMan в каждой игре.

Бонус за предзаказ

Плюс опыт этих возлюбленных Сеть битв мегамена Онлайн-игры с другими клиентами NetNavi Игроки, оформившие предварительный заказ, получат следующий эксклюзивный бонусный контент! MegaMan.EXE PET можно настроить на экране запуска с помощью двух совершенно новых скинов: Hub Style для Том 1 и Темный Мегамен для том 2. Кроме того, четыре новых специальных аранжировки оригинальной музыки из Сеть битв мегамена Сериал будет доступен в музыкальном плеере как часть бонусного пакета предзаказа.

Коллекция наследия Mega Man Battle Network Он будет портировать другие новые функции, которыми могут наслаждаться игроки, в том числе дополнительный фильтр высокой четкости и интерактивный 3D Megaman. EXE PET лаунчер заставок, более 1000 штук Мегамен Искусство и 188 различных музыкальных треков для прослушивания!

Смотреть Мегамен NT Воин онлайн бесплатно

отпраздновать прибытие Коллекция наследия Mega Man Battle NetworkОставайтесь с нами на мегамарафоне! Главы 1 и 2 Мегамен NT Воин Мультсериал будет переиздан бесплатно на Канал Capcom США на Twitch и загрузить его в Мегамен Канал YouTube В начале 2023 года.