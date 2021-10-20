Коллекция NZXT BLD – самый простой способ собрать игровой ПК на сегодняшний день.

Просто следуйте пунктирной линии. разъяснение : NZXT

Сборка игрового ПК в первый раз может показаться очень сложной задачей. Между сбором необходимых деталей, проверкой их совместной работы, возни с тонкими проводами и попытками не испортить дорогие компоненты – весь процесс вызывает беспокойство. Производитель оборудования NZXT теперь предлагает то, что я считаю гениальным решением тех опасностей, которые возникают при сборке ПК в первый раз, путем объединения частей вместе с пошаговыми инструкциями и набором инструментов и покрывая все это двухлетней гарантией, на всякий случай.

направлен прямо на новых строителей, которые напрягают нервы, чтобы запачкать руки, Новые комплекты BLD от NZXT Он предназначен для того, чтобы держать вас за руку на протяжении всей процедуры. Каждый набор поставляется с коробкой, заполненной четко обозначенными деталями, которые гарантированно присоединятся к работающему игровому компьютеру. Это включает в себя корпус, материнскую плату, ЦП, хранилище, память, блок питания, видеокарту, охлаждающие вентиляторы и даже копию Windows 11. Все инструменты, винты и термопаста, которые вам понадобятся для сборки, находятся в коробке.

Что действительно делает набор BLD особенным, так это иллюстрированное руководство. Как и инструкции для набора Lego, книга направляет новичков на каждом этапе. называется карта искателя приключений для сборки ПК, очень грустный. Различные этапы строительства представлены в виде разных уровней приключений с простыми иллюстрациями, а также ссылками на QR-коды на обучающие видеоролики.

Я всегда в первый раз устанавливаю память не в те слоты. разъяснение : NZXT

Когда вы закончите читать книгу, у вас должен получиться отличный игровой компьютер. Группа BLD представлена ​​в двух формах: 1400 долларов США для начинающих Pro и $ 1600 Streaming Plus. Оба поставляются с компактным корпусом формата Mid-Tower NZXT H510 (а не с моделью NZXT, которая используется, чтобы загореться) в белом или черном цвете, видеокарты Gigabyte RTX 3060 Ti и жидкостный кулер Kraken.

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У меня на компьютере есть такой же чехол, только он намного грязнее. Фото : NZXT

Да, приобретение всех частей по отдельности по-прежнему обходится дешевле. Если вы можете это сделать, вам не понадобится что-то вроде массива BLD. PC-in-a-box NZXT предназначен для людей, которые хотят собрать свой собственный компьютер, но боятся его испортить. Четкими инструкциями, интересной презентацией и частями, подобранными с учетом их взаимной совместимости, кажется, очень сложно испортить BLD. И если вы это сделаете, все будет на гарантии, и у NZXT есть технические специалисты, доступные для электронной почты, звонков и чатов.

Это звучит намного веселее, чем мой первый компьютер, который включал в себя плач, разрушенную материнскую плату и процессор Intel i386, который таинственным образом исчез и до сих пор отсутствует.