Колокола Ватикана, Apple может избавиться от Touch Bar на MacBook Pro

Аллилуйя, наконец-то это случилось. В этом году Apple может наконец избавиться от ужасной панели Touch Bar на MacBook Pro.

Как отмечалось ранее 9to5MacИзвестный аналитик Минг-Чи Куо предсказал, что компания заменит тачпад физическими кнопками в своих будущих устройствах. Кроме того, также планируется вернуть порты ввода-вывода и метод зарядки Magsafe.

Это отличная новость, потому что Touchbar был бесполезным и ненавистным аксессуаром.. Мой коллега Каллум посвятил целую пьесу Как Touch Bar разрушил его жизньИ, как он красноречиво сказал, «сенсорная панель MacBook – отстой».

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Это не было плодотворным дополнением, и люди предпочитают иметь физические ключи, поэтому решение Apple будет оценено по достоинству.

Для многих пользователей порты ввода и вывода, такие как слот USB-A и устройство чтения карт SD, будут долгожданным изменением. В настоящее время линейка MacBook Pro включает только порты USB-C, поэтому людям приходится приобретать дополнительные ключи для подключения к другим аксессуарам.

Я заинтригован тем, что Apple возвращается в Magsafe для доставки, и мне бы хотелось услышать, почему они это делают. Все больше и больше устройств обращаются к USB-C, поэтому люди вкладывают средства в зарядные устройства и блоки питания, поддерживающие этот стандарт. Если Apple пойдет по пути Magsafe, мне придется вытащить другое зарядное устройство.

Куо также сказал, что технический гигант внесет изменения в дизайн и поставит лицевые панели на грядущие MacBook Pro, что соответствует эстетике дизайна iPhone 12 и iPad Pro.

Приятно начинать год с отличных новостей для MacBook Pro. Тем не менее, до сих пор не упоминается, выпустит ли Apple MacBook Pro с сенсорными экранами, но я сделаю это.

Если в настоящее время у вас есть ноутбук с ужасной сенсорной панелью, и вы не можете дождаться выхода новой версии, вы всегда можете Сделайте его немного более терпимым, не давая ему постоянно меняться .

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Размещено 15 января 2021 г. в 08:24 UTC