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Колонка: Забытый урожай в России, экспортный успех жизненно важен для изменения мирового рациона пшеницы

21 сентября, 2022
Vsevolod Egorov

Комбайн убирает пшеницу на поле возле села Журовка, во время нападения России на Украину, 9 августа 2022 года, Киевская область, Украина. REUTERS/Вячеслав Мусиенко/Фото из архива

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НЭПЕРВИЛЬ, Иллинойс, 20 сентября (Рейтер) — Несмотря на глобальный рекорд, фьючерсы на пшеницу в Чикаго в этом году находятся на рекордно высоком уровне, но этот оптимистичный прогноз урожая рисует более радужную картину жесткой структуры рынка пшеницы. .

По отношению к спросу мировые запасы пшеницы, вероятно, сократятся до рекордно низкого уровня в середине 2023 года после средних урожаев в некоторых основных странах-экспортерах и серьезных сбоев в Украине.

Доля экспорта основного поставщика из России в 2022-2023 годах превысит 20% в третий раз в истории, и для снижения цен потребуется всплеск. Однако глобальные санкции против России за ее действия в Украине, особенно если они ужесточатся, могут свести на нет усилия по экспорту.

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Цены на пшеницу CBOT в прошлом месяце были в среднем на 16% выше, чем в прошлом году, а фьючерсы Euronext, торгуемые в Париже, были почти на треть выше, но ожидается, что мировой спрос в этом маркетинговом году упадет меньше, чем в прошлом году.

Это подчеркивает важность успешных урожаев и свободной торговли, особенно в Черноморском регионе, где конфликты поддерживают исторически высокие мировые цены на пшеницу с начала 2022 года.

Фьючерсы на пшеницу CBOT, наиболее активные во вторник, выросли почти на 8% до $8,93-3/4 за бушель, что является самым высоким показателем более чем за два месяца, поскольку назначенные Россией лидеры изложили планы по аннексии оккупированных украинских территорий. читать далее

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Это потенциальное увеличение может повлиять на экспортную сделку Украины, которая сейчас находится на полпути к 120-дневному возобновляемому сроку. С момента вступления соглашения в силу увеличился экспорт зерна из ключевых портов Украины.

Участники рынка уже делают большие скидки на экспортные возможности Украины, и особенно на производство зерна, которое может ухудшиться в 2023 году. Украина заявила во вторник, что урожай пшеницы в 2023 году достигнет 16-18 миллионов тонн, в 2022 году — 19 миллионов тонн, а в 2021 году — 32,2 миллиона тонн.

CBOT — самый активный фьючерс на пшеницу

Освобождение от регистрации

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует мировое производство пшеницы в 2022–2023 годах на уровне 784 млн тонн в год, в основном за счет высокого урожая в России. Несмотря на ежегодный спад почти на 40% недавно собранного украинского урожая.

Фактически, Министерство сельского хозяйства США прогнозирует ежегодное увеличение как производства, так и экспорта из России и Украины за счет больших российских объемов. Это комбинированное представление полезно, поскольку некоторые отраслевые оценки производства пшеницы в России включают оккупированные территории Украины.

За исключением плана России по урожаю в 91 млн тонн, Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировое производство пшеницы в 2022–2023 годах будет снижаться на 2% в год, придавая большее значение успеху урожая в России и возможности доступа к мировым рынкам. Без учета России мировой экспорт падает на столько же.

Но найти достоверную информацию из региона в последнее время очень сложно.

В предыдущие годы агентство Reuters публиковало данные об урожае в России, еженедельно публикуемые Министерством сельского хозяйства, но в этом году их не было. Отсутствие прозрачности неудивительно, учитывая, что Россия приостановила публикацию торговых данных в апреле, чтобы избежать «спекуляций».

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Министерство сельского хозяйства США закрыло свои российские офисы в августе 2021 года из-за обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, но агентство оставалось уверенным в своей способности предоставить надежные оценки. Неизвестно, подтвердилось ли это.

На настроение торговцев пшеницей в следующем году также повлияют перспективы урожая в России в 2023-2024 годах, которые сейчас в значительной степени неизвестны. Крестьяне, должно быть, уже начали сев.

Запасы, которые будут использоваться

Мировые запасы пшеницы установлены на восьмилетнем минимуме по отношению к использованию, но ожидаемое отношение запасов к потреблению недалеко от долгосрочного среднего значения в 27%.

Китай исключен из мирового анализа пшеницы из-за его небольшой доли в мировой торговле по сравнению с его огромными запасами, которые, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, к середине следующего года будут составлять рекордные 54% мировых поставок пшеницы.

Доля мира минус Китай, которая будет использоваться в 2022–2023 годах, оценивается в 14,6%, что является вторым самым низким показателем после 14,3% в 2007–2008 годах. Это на 15,9% меньше, чем в предыдущем году, и по сравнению со средним показателем за пять лет, составляющим 18%.

Запасы пшеницы для использования в 2022-2023 годах сократятся до 13,8%, если учитывать только крупных экспортеров, на долю которых приходится почти 90% торговли. Это второй самый низкий показатель после 13,1% в 2007–2008 годах и 14,7% в 2021–2022 годах.

Этот реестр основных экспортеров не включает Индию или Бразилию, которые играют все более важную роль в мировой торговле и могут расширить свое присутствие. Но их добавление не меняет предыдущего вывода: мировые запасы пшеницы на 2022–2023 годы установлены на самом низком уровне за 15 лет.

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Дополнительный годовой объем потребности Китая в пшенице находится на хранении, так как зерно складируется в целях продовольственной безопасности. Ведущий в мире потребитель и производитель пшеницы не экспортирует свою пшеницу, но если Китай когда-либо изменит свою политику, глобальная нехватка предложения может быть решена в одно мгновение.

Запасы пшеницы будут использоваться в основных экспортерах

Карен Браун — рыночный аналитик агентства Reuters. Мнения, высказанные выше, являются ее собственными.

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Монтаж Ричарда Чанга

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Карен Браун

Томсон Рейтер

Как обозреватель Reuters, Карен освещает все аспекты мировых сельскохозяйственных рынков, уделяя основное внимание зерновым и масличным культурам. У Карен большой научный опыт, она увлечена данными, статистикой и диаграммами, а также использует их для добавления контекста к любой актуальной теме, которая влияет на рынки. Карен имеет степень в области метеорологии и иногда специализируется на своих колонках. Следите за ее новостями о рынке в Твиттере @kannbwx.

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