Колонка: Забытый урожай в России, экспортный успех жизненно важен для изменения мирового рациона пшеницы

Комбайн убирает пшеницу на поле возле села Журовка, во время нападения России на Украину, 9 августа 2022 года, Киевская область, Украина. REUTERS/Вячеслав Мусиенко/Фото из архива

НЭПЕРВИЛЬ, Иллинойс, 20 сентября (Рейтер) — Несмотря на глобальный рекорд, фьючерсы на пшеницу в Чикаго в этом году находятся на рекордно высоком уровне, но этот оптимистичный прогноз урожая рисует более радужную картину жесткой структуры рынка пшеницы. .

По отношению к спросу мировые запасы пшеницы, вероятно, сократятся до рекордно низкого уровня в середине 2023 года после средних урожаев в некоторых основных странах-экспортерах и серьезных сбоев в Украине.

Доля экспорта основного поставщика из России в 2022-2023 годах превысит 20% в третий раз в истории, и для снижения цен потребуется всплеск. Однако глобальные санкции против России за ее действия в Украине, особенно если они ужесточатся, могут свести на нет усилия по экспорту.

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Цены на пшеницу CBOT в прошлом месяце были в среднем на 16% выше, чем в прошлом году, а фьючерсы Euronext, торгуемые в Париже, были почти на треть выше, но ожидается, что мировой спрос в этом маркетинговом году упадет меньше, чем в прошлом году.

Это подчеркивает важность успешных урожаев и свободной торговли, особенно в Черноморском регионе, где конфликты поддерживают исторически высокие мировые цены на пшеницу с начала 2022 года.

Фьючерсы на пшеницу CBOT, наиболее активные во вторник, выросли почти на 8% до $8,93-3/4 за бушель, что является самым высоким показателем более чем за два месяца, поскольку назначенные Россией лидеры изложили планы по аннексии оккупированных украинских территорий. читать далее

Это потенциальное увеличение может повлиять на экспортную сделку Украины, которая сейчас находится на полпути к 120-дневному возобновляемому сроку. С момента вступления соглашения в силу увеличился экспорт зерна из ключевых портов Украины.

Участники рынка уже делают большие скидки на экспортные возможности Украины, и особенно на производство зерна, которое может ухудшиться в 2023 году. Украина заявила во вторник, что урожай пшеницы в 2023 году достигнет 16-18 миллионов тонн, в 2022 году — 19 миллионов тонн, а в 2021 году — 32,2 миллиона тонн.

CBOT — самый активный фьючерс на пшеницу

Освобождение от регистрации

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует мировое производство пшеницы в 2022–2023 годах на уровне 784 млн тонн в год, в основном за счет высокого урожая в России. Несмотря на ежегодный спад почти на 40% недавно собранного украинского урожая.

Фактически, Министерство сельского хозяйства США прогнозирует ежегодное увеличение как производства, так и экспорта из России и Украины за счет больших российских объемов. Это комбинированное представление полезно, поскольку некоторые отраслевые оценки производства пшеницы в России включают оккупированные территории Украины.

За исключением плана России по урожаю в 91 млн тонн, Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировое производство пшеницы в 2022–2023 годах будет снижаться на 2% в год, придавая большее значение успеху урожая в России и возможности доступа к мировым рынкам. Без учета России мировой экспорт падает на столько же.

Но найти достоверную информацию из региона в последнее время очень сложно.

В предыдущие годы агентство Reuters публиковало данные об урожае в России, еженедельно публикуемые Министерством сельского хозяйства, но в этом году их не было. Отсутствие прозрачности неудивительно, учитывая, что Россия приостановила публикацию торговых данных в апреле, чтобы избежать «спекуляций».

Министерство сельского хозяйства США закрыло свои российские офисы в августе 2021 года из-за обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, но агентство оставалось уверенным в своей способности предоставить надежные оценки. Неизвестно, подтвердилось ли это.

На настроение торговцев пшеницей в следующем году также повлияют перспективы урожая в России в 2023-2024 годах, которые сейчас в значительной степени неизвестны. Крестьяне, должно быть, уже начали сев.

Запасы, которые будут использоваться

Мировые запасы пшеницы установлены на восьмилетнем минимуме по отношению к использованию, но ожидаемое отношение запасов к потреблению недалеко от долгосрочного среднего значения в 27%.

Китай исключен из мирового анализа пшеницы из-за его небольшой доли в мировой торговле по сравнению с его огромными запасами, которые, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, к середине следующего года будут составлять рекордные 54% мировых поставок пшеницы.

Доля мира минус Китай, которая будет использоваться в 2022–2023 годах, оценивается в 14,6%, что является вторым самым низким показателем после 14,3% в 2007–2008 годах. Это на 15,9% меньше, чем в предыдущем году, и по сравнению со средним показателем за пять лет, составляющим 18%.

Запасы пшеницы для использования в 2022-2023 годах сократятся до 13,8%, если учитывать только крупных экспортеров, на долю которых приходится почти 90% торговли. Это второй самый низкий показатель после 13,1% в 2007–2008 годах и 14,7% в 2021–2022 годах.

Этот реестр основных экспортеров не включает Индию или Бразилию, которые играют все более важную роль в мировой торговле и могут расширить свое присутствие. Но их добавление не меняет предыдущего вывода: мировые запасы пшеницы на 2022–2023 годы установлены на самом низком уровне за 15 лет.

Дополнительный годовой объем потребности Китая в пшенице находится на хранении, так как зерно складируется в целях продовольственной безопасности. Ведущий в мире потребитель и производитель пшеницы не экспортирует свою пшеницу, но если Китай когда-либо изменит свою политику, глобальная нехватка предложения может быть решена в одно мгновение.

Запасы пшеницы будут использоваться в основных экспортерах

Карен Браун — рыночный аналитик агентства Reuters. Мнения, высказанные выше, являются ее собственными.

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Монтаж Ричарда Чанга

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