Колонка: запрет на спорт в России вряд ли остановит путинскую войну | Олимпийские игры

Хотя такое предприятие было бы особенно трудным, учитывая финансовые трудности, которые испытывает Россия, а шансы выжить на гигантской Олимпиаде невелики, высокомерие Путина может привести его на такой воображаемый путь.

«Я думаю, что они закончат тем, что проведут отдельные Олимпийские игры, если будут держать запрет слишком долго», — сказал Мэлоун.

Опять же, история дает мало подсказок.

В 1936 году Народные Олимпийские игры в Барселоне были запланированы в знак протеста против летних Олимпийских игр, проводимых в нацистской Германии, и получили поддержку большого числа спортсменов, а также Советского Союза.

Начало гражданской войны в Испании сорвало эти планы, а Альтернативные Олимпийские игры стали сноской в ​​истории, когда три года спустя разразилась Вторая мировая война.

Мэлоун имеет в виду другое олимпийское событие, которое действительно началось в разгар холодной войны.

После того, как Международный олимпийский комитет отстранил ее от участия в Азиатских играх 1962 года с политической подоплекой, в которых Тайваню и Израилю было отказано во въезде, Индонезия создала собственную спортивную организацию GANEFO или New Emerging Athletics.