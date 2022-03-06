Колонка: запрет на спорт в России вряд ли остановит путинскую войну

Автор Пол Ньюбери

В разгар бесстыдного вторжения России в Украину спорт снова оказался втянутым в шокирующую реальность мира.

В этом нет ничего нового, конечно. Германии запретили участвовать в Олимпийских играх после двух мировых войн. Южная Африка долгое время была изгоем из-за режима апартеида. Соединенные Штаты бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве в ответ на советское вторжение в Афганистан.

«Было бы наивно думать, что спорт и политика вообще несовместимы», — заявил в пятницу олимпийский историк Билл Мэллон. «В идеальном мире их бы не было. Но я не знаю, как это обойти».

К сожалению, нет никаких признаков того, что Владимир Путин вдруг передумает из-за Спортсмены его страны запрещены с международной сцены.

Когда Германия и ее союзники были исключены из Олимпийских игр после Первой мировой войны, они вряд ли предотвратили еще более ужасный конфликт менее чем через два десятилетия.

Попутно Адольф Гитлер использовал летние Олимпийские игры 1936 года, чтобы набрать важные пропагандистские очки для режима, который уже был на пути к развязыванию Второй мировой войны.

Южную Африку впервые запретили участвовать в Олимпийских играх в 1964 году, но потребовалась еще четверть века, чтобы ее зловещая система апартеида пала, и нет никаких признаков того, что спорт сыграл важную роль в эпической трансформации.

«Я не думаю, что бойкоты способствовали прекращению апартеида», — сказал Анджело Вик, южноафриканский политолог.

То же самое и с бойкотом Олимпийских игр в США в 1980 году, который, по сути, привел к тому, что Советский Союз объявил свой собственный бойкот Олимпийским играм в Лос-Анджелесе четыре года спустя. Советы не спасали Афганистан до 1989 года.

Это не означает, что Международный олимпийский комитет и Большинство других крупных органов управления Они были не в духе, когда быстро вытеснили Россию и ее партнера, Беларусь, чтобы начать, казалось бы, неоправданную войну против соседней страны.

Но никто не должен смотреть на эти спортивные наказания сквозь розовые очки.

«Я не думаю, что они имеют такое большое влияние», — сказала Уша Хейли, профессор международного бизнеса и менеджмента в Университете штата Уичито, которая подробно изучала последствия санкций в Южной Африке. «Да, символический эффект есть, и символизм важен. Внешний вид праведника не имеет значения. Но разве это что-то изменит? Это вряд ли».

Мэлоун даже прогнозирует, что Россия попытается начать свои соревнования в олимпийском стиле, если запрет МОК останется в силе до Игр 2024 года в Париже.

Хотя такое предприятие было бы особенно трудным, учитывая финансовые трудности, которые испытывает Россия, а шансы выжить на гигантской Олимпиаде невелики, высокомерие Путина может привести его на такой воображаемый путь.

«Я думаю, что они закончат тем, что проведут отдельные Олимпийские игры, если будут держать запрет слишком долго», — сказал Мэлоун.

Опять же, история дает мало подсказок.

В 1936 году Народные Олимпийские игры в Барселоне были запланированы в знак протеста против летних Олимпийских игр, проводимых в нацистской Германии, и получили поддержку большого числа спортсменов, а также Советского Союза.

Начало гражданской войны в Испании сорвало эти планы, а Альтернативные Олимпийские игры стали сноской в ​​истории, когда три года спустя разразилась Вторая мировая война.

Мэлоун имеет в виду другое олимпийское событие, которое действительно началось в разгар холодной войны.

После того, как Международный олимпийский комитет отстранил ее от участия в Азиатских играх 1962 года с политической подоплекой, в которых Тайваню и Израилю было отказано во въезде, Индонезия создала собственную спортивную организацию GANEFO или New Emerging Athletics.

Индонезийский лидер Сукарно, объявивший Олимпийские игры «орудием империалистов и колонизаторов», пригласил к участию в этом мероприятии 51 страну. Вводный ГАНЕФО В 1963 году, хотя многие не отправили своих лучших спортсменов, опасаясь возмездия со стороны Международного олимпийского комитета.

В медальной таблице доминировала Китайская Народная Республика, которая в то время не была признана Международным олимпийским комитетом. В нем также участвовала команда из «Арабской Палестины».

Азиатский GANEFO был проведен только в 1966 году, но планы проведения других полномасштабных игр в следующем году в Каире, Египет, были сорваны.

В то время как мир в настоящее время кажется в значительной степени объединенным против путинской России, Мэллон может ожидать, что Москва устроит какое-то соревнование в стиле ГАНЕФО в 2024 году, если Олимпийские игры будут запрещены.

Мэллон сказал, что такие страны, как Беларусь, Сирия и Северная Корея, скорее всего, примут участие, а Китай и Индия, которые воздерживаются от полного осуждения украинского вторжения, не исключают отправки команд на соревнования под руководством Москвы, даже если они будут участвовать. Он также участвует в парижских играх.

Между тем, санкции МОК против России и Беларуси, несомненно, вызовут больше вопросов о том, подходит ли спорт для участия в спорах такого типа.

Как всегда, основной удар ляжет на спортсменов, многие из которых не заинтересованы в политических махинациях страны, в которой они родились. И опять же, эта боль ничто по сравнению с теми ужасами, с которыми сталкиваются граждане Украины.

Кроме того, наверняка прозвучат двойные обвинения в том, что он отдает предпочтение западным странам, и Путин, несомненно, попытается использовать эти обвинения, чтобы заручиться поддержкой внутри страны.

Вик отметил, что «бойкот Олимпийских игр под руководством США (в 1980 году) был возражением США против вторжения в Афганистан, когда они ушли всего за пять лет до своей катастрофической авантюры во Вьетнаме». «Это несправедливая ситуация».

В идеальном мире никогда не было бы необходимости сочетать спорт с политическими интригами или ужасами войны.

К сожалению, этот корабль уже давно уплыл.

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Пол Ньюбери — национальный спортивный обозреватель Associated Press. Напишите ему на pnewberry (at) ap.org или на https://twitter.com/pnewberry1963 и посмотрите его работу на https://apnews.com/search/paulnewberry.

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