Колонка: Китай может решить проблему российской меди на Лондонской бирже металлов. Но по цене: Контакты

ЛОНДОН (Рейтер) — Китай будет ключевым элементом в том, как Лондонская биржа металлов (LME) решила попытаться решить дилемму России, поскольку крупнейший в мире импортер металлов, вероятно, станет их эффективным рынком последней инстанции. .

Почтенная Лондонская биржа металлов столкнулась с ситуацией, которая почти наверняка не принесет прибыли почти всем заинтересованным сторонам, пытаясь выяснить, что делать с поставками российской меди, никеля и других металлов.

Хотя выбор в значительной степени сводится к тому, чтобы позволить российским металлам продолжать свободно торговать в системе LME или фактически запретить их, оба пути, вероятно, будут иметь последствия, которые не все игроки примут.

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Здесь Китай может сыграть свою роль, особенно в отношении меди и никеля и, возможно, даже алюминия.

Теория состоит в том, что Китай был бы рад забрать российские минералы, которые больше не могут поступать в систему LME либо из-за действий правительства, либо из-за самосанкционированных компаний, потому что они больше не хотят вести дела с Россией после вторжения Москвы в Украину 24 февраля. . .

Для Китая было бы не очень-то любезно брать российский металл, а скорее потому, что поставки можно было бы обеспечить со скидкой по сравнению со стандартными ставками LME.

Уже есть что-то вроде модели того, как Китай может стать рынком последней надежды для российского металла, и опыт этого года с сырой нефтью и углем дает некоторое представление.

Западные санкции, как официальные, так и добровольные, в отношении российского экспорта сырой нефти, очищенного топлива и угля действуют быстрее, чем предложенные меры против поставок полезных ископаемых.

Торговые потоки сократились, поскольку западные покупатели отказались от российской нефти и нефтепродуктов, а официальный запрет ЕС на сырую нефть вступил в силу в декабре, а на нефтепродукты — в феврале.

Россия обогнала Саудовскую Аравию как крупнейший поставщик сырой нефти в Китай, и Китай также увеличил импорт российского угля.

Это касается не только китайских энергетических товаров, поскольку Индия также увеличила импорт российской нефти и угля, причем оба азиатских гиганта воспользовались предлагаемыми скидками.

Любой запрет на российский металл в Европе или в системе LME, скорее всего, приведет к реорганизации глобальных потоков металла, когда Китай будет покупать то, что другие больше не хотят или не могут получать из России.

Однако опыт энергетики показывает, что такого рода реорганизация сопряжена со значительными затратами.

Цены на энергетический уголь выросли до рекордного уровня в течение нескольких месяцев после вторжения в Украину, и хотя в последние недели они снизились, они по-прежнему в два раза превышают прошлогодний уровень для большинства сортов загрязняющего окружающую среду топлива, перевозимого морем.

Цены на сырую нефть также остаются высокими, но, что более важно для здоровья мировой экономики, цены на дизельное топливо остаются близкими к рекордным уровням в розничной торговле во многих странах из-за потери российских запасов транспортного топлива, а также сокращения экспорта. из Китая.

Неудачный прецедент?

Борьба за перенаправление торговых потоков энергоносителей на полезные ископаемые, вероятно, будет обращена вспять, если западные страны будут избегать поставок из России, особенно с учетом высокой распространенности российской меди на месторождениях LME, где в определенные моменты этого года ее доля достигала уровня, приближающегося к 80%.

Если российская медь будет эффективно удалена с LME, это означает, что пользователям биржи придется искать альтернативные источники, особенно в Европе, которым придется искать способы покупать у других крупных экспортеров, таких как Чили и Австралия.

В свою очередь, покупателей в Китае необходимо будет стимулировать покупать российские металлы и отказываться от поставок из стран и компаний, с которыми у них, возможно, были давние отношения.

Российского никеля в системе LME меньше, возможно, около 5% от общего количества, но российский алюминий составляет примерно четверть от общего количества.

Китай является нетто-экспортером алюминия, а это означает, что должен существовать значительный ценовой стимул для эффективного «движения» металла через Китай.

При таком сценарии Китай будет импортировать российский алюминий и экспортировать большую долю металла, произведенного внутри страны, что возможно, но только в том случае, если китайские трейдеры и производители заинтересованы в получении прибыли.

В целом, независимо от того, что выйдет из дискуссионного документа LME по российскому металлу, существует вероятность того, что в 2023 году произойдет некоторая форма нарушения устоявшихся способов ведения бизнеса.

Прецедент с сырой нефтью и углем не совсем удобен, и опять же многое будет зависеть от того, как Китай отреагирует на то, что пытаются сделать западные правительства и участники рынка металлов.

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