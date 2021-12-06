Колонка | Таня Савичева: россиянка Анна Франк, которая вела дневник смерти во время блокады Ленинграда

«Она стала тотемной фигурой в современном мире — моральным индивидуальным разумом, окруженным машиной разрушения, подчеркивающим право на жизнь и верящим в будущее, о котором идет речь, и в людей».

Эти слова также применимы к Тане Савичевой, которая описывает Анну Франк, ставшую известной посмертно благодаря публикации в 1947 году дневника, в котором задокументирована ее жизнь, которая была скрыта во время немецкой оккупации Нидерландов с 1942 по 1944 год. Таня, как и Анна, стала историком трагедии войны, страданий и смерти, которая поглотила не только всю ее семью, но и тысячи людей в Ленинграде, ставших свидетелями самых ужасных преступлений против человечества во время Второй мировой войны, переименованной в Великую. Отечественная война Советского Союза.

Дневник Тани не является такой частью литературы, как дневник Анны, но он был меньше, чем то, что было записано между 28 декабря 1941 г. и 13 мая 1942 г., когда погибло шесть членов ее семьи и когда это произошло. Его дневник, написанный 11-летней девочкой, занимает всего девять страниц и 42 строки, что свидетельствует о трагедии Ленинграда и гибели всей семьи, которая когда-то была знаменитой, процветающей и счастливой. На последней странице дневника он написал: «Савичевы мертвы. Все мертвы. Таня — единственный остаток. Через два года, 1 июля 1944 года, Таня тоже умерла в детском доме. Дневник Тани был обнаружен намного позже, и, учитывая его историческое значение, ее дневник был выгравирован на мраморе в 1981 году, а вокруг него был построен памятник детям, погибшим на войне. Музей Тани Савичевой — памятник не только разруху войны, но и всем тем, кто доблестно сражался и погиб.

«История Тани Савичевой», написанная на малаялам Ратиш Наир, почетным послом России и директором Русского дома, была недавно опубликована на малаялам министром Кералы Саджи Серианом в Тируванантапураме. История начинается с описания необъятного Санкт-Петербурга, тогда столицы России, и его непреходящей важности как главного города Советского Союза под названием Ленинград. Адольф Гитлер вторгся в Советский Союз в 1941 году, осадил Ленинград на 782 дня и сверг террористический режим, который причинил невыразимые страдания.

Анна Франк

Ее семья

Таня родилась в многодетной семье 23 января 1930 года, но все трое ее братьев и сестер умерли до того, как родилась Таня. Через пять лет после смерти отца Таня и ее братья и сестры жили с матерью и бабушкой в ​​многоквартирном доме в Ленинграде.

Кризис, когда дело касается немцев

Известие о немецком вторжении пришло 22 июня 1941 года, когда семья собиралась вернуться в свой родной город на каникулы. Ленинград был полностью изолирован от остального мира, хотя советские солдаты доблестно сражались. По мере продолжения бомбардировок около 3 миллионов человек остались без средств жизнеобеспечения и даже без еды. Десятки тысяч умерли от голода, а другие выжили, используя все, что могли. Выжившие пострадали больше, чем мертвые. Первой смертью в семье Тани стала смерть старшей сестры. Это был день, когда Таня впервые записала в дневнике: «Шеня умер. 28 декабря в 12:00 » Следующей бабушкой вошла дневниковая запись Тани. Затем настала очередь его брата-музыканта сдаться смерти. Это Таня тоже сказала без комментариев. Ее дядя также умер в апреле 1942 года. Дневник смерти Тани выглядел так, будто вся семья ждала своей очереди.

Тане повезло, когда детский дом под Ленинградом забрал из Ленинграда несколько истощенных и больных детей. Она получала еду и лекарства в разных домах и больницах, но у нее был туберкулез, который поглотил ее тело и дух. Последний раз заболевание было диагностировано 1 июля 1944 года. После многих лет голода и болезней это, должно быть, стало для нее облегчением. Она не знает, что случилось с ее дневником смерти, но ее сестра, которая уехала в Ленинград, увидела это на свадебном платье своей матери. Нина, ее сестра, осознавала историческую ценность дневника, но сначала отказалась передать его властям. Она хотела, чтобы это было в семье. Директор музея сказал ей, что этот дневник — не только история ее семьи, но и памятник тысячам людей, живших в Ленинграде. Он сказал, что этот дневник более правдиво расскажет о трагедии Ленинграда, чем будущие историки.

Посмертное признание

После победы СССР в войне Таня стала частью мифа о героизме и патриотизме. Советское правительство отразило чувства народа, почитая ее во многих отношениях. Прежде всего, его дневник стал самым красноречивым выражением страданий людей, пострадавших во время войны. Уникальность дневника в том, что она не добавила ни слова о родственниках, умерших до нее. Для нее главное, что ее близкие мертвы и никакие слова не могут облегчить ее боль.

Счет малаялам Ратиша

Ратиш Наир реконструировал историю Тани с сочувствием и историческим смыслом, приобретенным благодаря его длительным связям с Советским Союзом и Россией. Читатели получат пользу от его учености, подробностей и кропотливых исследований. Оригинал на малаялам, но он будет издан на русском, английском и других языках. Он много сделал для популяризации России и уделял пристальное внимание всем национальным событиям в России. Но самый большой вклад, который он внес в Россию до сих пор, — это написание истории Тани и ее пропаганда.

(Бывший дипломат, который пишет о международных отношениях Индии и об индийцах-экспатриантах)