Колумбия возобновляет мирные переговоры с крупнейшей в стране действующей партизанской группировкой | Колумбия

Правительство Колумбии и крупнейшая оставшаяся в стране вооруженная группировка объявили, что они возобновят мирные переговоры в следующем месяце впервые с 2018 года.

После встречи в Каракасе представители колумбийского правительства и Национально-освободительной армии выступили с заявлением о том, что дата начала мирных переговоров будет объявлена ​​после первой недели ноября. В заявлении добавлено, что Норвегия, Венесуэла Куба будет «государством-гарантом» в переговорах, и участие групп гражданского общества будет «необходимо» для успеха мирных переговоров.

Место проведения переговоров пока не объявлено, хотя командующий Национально-освободительной армией Антонио Гарсия указал на возможность проведения различных этапов переговоров на Кубе, в Норвегии и Венесуэле.

ELN была основана в 1960-х годах студентами, профсоюзными лидерами и католическими священниками, вдохновленными Кубинской революцией. Считается, что группа насчитывает около 4000 боевиков в Колумбии, а также присутствует в глубине Венесуэлы. Он управляет незаконными золотыми приисками и маршрутами контрабанды наркотиков..

После мирного соглашения 2016 года между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) ELN стала крупнейшей оставшейся партизанской группировкой в ​​​​стране. С тех пор его деятельность увеличилась в областях, которые ранее находились под его контролем. Фарк контроль. Группа печально известна похищениями людей с целью получения выкупа и нападениями на нефтяную инфраструктуру, а также признана террористической организацией Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Недавно избранный президент Колумбии Густаво Петро является первым левым лидером страны и Обещание заключить мирные сделки С Национально-освободительной армией и другими вооруженными формированиями в Колумбии. Это отошло от стратегии предыдущего правительства, которое приостановило переговоры с Национально-освободительной армией после того, как повстанцы отказались прекратить нападения на военные объекты.

На пресс-конференции после встречи между двумя сторонами комиссар по делам мира Колумбии Данило Руэда заявил, что ELN продемонстрировала изменения в своем поведении, которые позволили ей завоевать доверие правительства. Руэда сказал, что группа повстанцев недавно освободила заложников и уменьшила число нападений на колумбийскую армию.

Национально-освободительная армия не сообщила никаких подробностей о том, что она будет добиваться в обмен на сложение оружия. Но лидер Гарсия намекнул, что группа ищет политических и экономических перемен.

«Способ найти мир — это не думать об оружии, а атаковать коренные причины этого конфликта, а именно неравенство и отсутствие демократии», — сказал Гарсия.

В мирном соглашении 2016 года с FARC Колумбия предоставила повстанческой группировке 10 мест в национальном конгрессе, а также возможность сформировать собственную политическую партию, в то время как лидеры повстанцев, сотрудничавшие с системой правосудия переходного периода, смогли избежать тюремного заключения. Правительство Колумбии также согласилось финансировать схемы оформления прав на землю и проекты развития сельских районов в рамках мирного соглашения.