Чемпионат Европы по короткой воде в Лене в 2021 году

Вторник, 2 ноября – воскресенье, 7 ноября

Водный дворец, Казань Россия

СКМ (25 м)

Предварительное резюме

Полученные результаты

После двух дней соревнований Россия поднялась на первую строчку в общем медальном зачете благодаря энтузиазму сегодняшних золотых медалистов. Климент Колсников 50 м назад для мужчин и Анастасия Кирбыникова В произвольной программе женщин на 800 м.

Оба спортсмена своими выступлениями достигли новых высот, о которых вы можете прочитать здесь и здесь. Кольсников и Кирбыникова помогают России занять первое место на старте турнира, выиграв в общей сложности 7 медалей, 3 из которых были золотыми.

Италия занимает 2-е место в национальной таблице медалей, их четыре Майкл Ламберти, Никколь Мартино, Марко Орси А также Лоренцо Хассери Он побил новый мировой рекорд в мужской эстафете 4х50 м.

Узнайте больше об их исторических достижениях.

После тяжелого первого дня Нидерланды занимают 3-е место в таблице медалей, вдохновленные бронзовыми призерами в сегодняшней эстафете 4х50 м комплексным составом. Состав Стэн Бизненберг, Арно Камминга, Джесси Баттс А также Там де Бур Занял 3-е место и побил очередной национальный рекорд.

Сара ШостромШвеция выиграла у Румынии на 50 м вольным стилем Роберт Клинда Он поднял оборудование в направлении своей страны, заработав 50-метровую бронзу за спиной.