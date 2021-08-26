Команда Аджита “Валимай” направляется в Россию для съемок боевика | Новости кино на тамильском языке

Последнее HD-видео: Thala #Ajith в международном аэропорту Дубая. #Valimai #AjithKumar https://t.co/vS0d70RDN0
А также[مدش]. Элаварасан (@ JElavarasan13) 1629941725000
Кроме того, запланирована большая последовательность действий с участием Аджита и соперника Картикеи в расписании матчей сборной России. Режиссер Х. Винот составил идеальный план, чтобы завершить график всего за пять дней. Большой сюрприз ожидается от создателей дня рождения композитора Ювана Шанкара Раджи 31 августа.
Первый взгляд на «Valimai», анимационный постер и первую песню вызвали огромные ожидания у фильма, и фанаты с нетерпением ждут возможности посмотреть тизер к фильму. Valimai был профинансирован Бони Капур совместно с Zee Studios, и дата выхода фильма еще не объявлена.
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