Команда Дмитрия Бевола отреагировала на то, что Сауль «Канело» Альварес пропустил матч-реванш, согласившись на тройной бой Геннадий Головкин | новости бокса

Дмитрий Бевол уже с нетерпением ждет своего следующего вызова после того, как Сауль «Канело» Альварес остановил потенциальный матч-реванш, согласившись на трехсторонний бой с Геннадием Головкиным в конце этого года.

Бевол нанес «Канело» только второе поражение в его карьере из 61 боя в начале этого месяца, чтобы защитить свой титул WBA в полутяжелом весе единогласной победой, при этом прибавка в весе оказалась очень важной для мексиканца в этом случае.

«Канело» теперь вернется в суперсредний вес в качестве чемпиона по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, чтобы встретиться с Головкиным 17 сентября, победив в матче-реванше по очкам в 2018 году после неоднозначной ничьей между ними год назад.

В то время как бокс предлагает долгожданную трилогию, он также оказывает давление на желание «Канело» загладить свою вину, оставляя Бивола искать соперника.

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Бевол приземлился левой рукой на Альвареса





Андрей Рябинский, промоутер Бивола, сказал: «Дмитрий уже начал подготовку к следующему бою. Но сказать, кто будет следующим человеком, с которым он будет драться, нельзя — мы только начинаем об этом думать» Скай Спорт.

«Я верю в Дмитрия. Сегодня он определенно один из лучших бойцов в мире благодаря сочетанию его физической подготовки, способности сосредоточиться на результате и техники».

«Канело» подтвердил свое намерение сразиться с Беволом во второй раз, как только он завершит свой класс с Головкиным, хотя еще неизвестно, достигнет ли он снова 175 фунтов.

Между тем, Бивол был связан с потенциальным боем с Хильберто Рамиресом, а также с победителем поединка в следующем месяце между Артуром Бетербиевым и Джо Смитом, когда они встречаются за титулы IBF, WBC и WBO в легком весе.

Британец Джошуа Поутси – еще один боец, который собирается сразиться с россиянином после победы над Крейгом Ричардсом единогласным решением судей на прошлой неделе.