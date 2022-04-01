Команда Международного Красного Креста не смогла добраться до Мариуполя и попытается завтра

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (CNN)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил CNN в пятницу, что, по его мнению, перегруппировка российских сил происходит потому, что они «не могут выдержать давления», направленного на продолжение нападения на Украину с трех фронтов.

В беседе с корреспондентом CNN Кристианом Аманпуром Кулеба сказал, что решение Москвы о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском фронтах было принято в то время, когда «украинские силы начали успешно изгонять их из сел и небольших городов, находящихся в осаде Киева. потому что они чувствовали, что не могут позволить себе давление и не могут удерживать линию фронта вокруг Киева».

Кулеба сказал, что это может быть признаком того, что президент России Владимир Путин становится более реалистичным в отношении своей военной стратегии. «Я думаю, что это уже стало более реалистичным, потому что я не могу представить, чтобы вывод российских войск с севера Украины не был его приказом», — сказал министр.

«Если перевести это последнее движение на человеческий язык, то это буквально означает, что у меня недостаточно сил, чтобы продолжать наступление на Украину одновременно с трех направлений. Поэтому я должен перебросить часть своей военной силы на другое направление, чтобы усилить свою армию в этом регионе. ».

«Какое бы он ни изображал реальность, по шагам, которые они предпринимают на местах, я могу сделать вывод, что он понимает свою силу, что он недостаточно силен, чтобы продолжать нападать на Украину со всех сторон, и это теперь ясно», — добавил Кобыла.

Но министр иностранных дел также сказал, что, по его мнению, вывод российских войск может быть попыткой стратегической подготовки к нападению на украинский Донбасс.

«Мы видим, что часть их военных союзов снова отходит на территорию Беларуси, но в то же время мы слышим последовательные сообщения, а также получаем разведданные о том, что они все еще видят в Донбассе выдающийся плод», — сказал он. CNN. «Им нужно перегруппировать ресурсы и подготовиться к битве за Донбасс».

В пятницу Минобороны России сообщило, что два украинских вертолета Ми-24 нанесли удар по складу горючего на юге России. На вопрос, совершила ли теракт Украина, Кулеба ответил, что не может это подтвердить.

На вопрос Аманпура, был ли он в целом удивлен военной мощью Украины в воздухе, Кулеба сказал, что «доверяет народу Украины, нашим вооруженным силам и как министру иностранных дел нашей дипломатии. Это война. действующие международные законы войны».

Мы никогда не устаем бороться за свободу, независимость и ценности. Поэтому я надеюсь, что люди на Западе тоже не устанут нас поддерживать».

«Единственная усталость, которую они пока заметили, — это усталость в столицах, пытающихся не избежать санкций против России, но мы работаем с ними и, надеюсь, я верю, что мы поможем им преодолеть эту усталость», — добавил Кулеба.