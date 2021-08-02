Команда Astro Bot Dev Asobi запустила новый веб-сайт, запустив самую амбициозную игру

Astro Bot: Rescue Mission и команда разработчиков Asobi в игровой комнате Astro запустили новый веб-сайт вместе с действием, поскольку он работает над «самой амбициозной игрой на сегодняшний день».

Команда Asobi, которая сама по себе является недавно выпущенной PlayStation Studio, поделилась новостью о Его сайт На ТвиттерНа странице «О нас» вы узнаете больше о миссии разработчика и о том, над чем они сейчас работают.

Команда Асоби написала: «Мы – новая динамичная студия PlayStation Studio, базирующаяся в оживленном Токио, Япония. Мы создаем высококачественные игры для игроков всех возрастов на PlayStation». «Наша недавняя работа – это ASTRO BOT: Rescue Mission для Playstation VR и ASTRO’s PLAYROOM для PlayStation 5. В настоящее время мы усердно работаем над нашей самой амбициозной игрой!»

Хотя официально никаких подробностей о том, какой будет эта амбициозная игра, не сообщается, текущие возможности для бизнеса дают нам небольшой намек на то, что может происходить за закрытыми дверями в Токио.

Вы играли в Astro Bot Rescue Mission? да номер

Например, список вакансий для сайт игрового дизайнера Он показывает, что роль этого человека будет заключаться в «создании множества уровней для 3D-игры, каждый из которых предлагает отличный ритм и творческие ситуации».

Список вакансий для художник по окружающей среде Для этого нужен кто-то, кто способен «сосредоточиться на реалистичных техниках инсталляции, примененных к игровому художественному стилю».

Другие вакансии для Аниматор Это может дать надежду тем, кто хочет еще одну игру с звездой Astro, поскольку команда Asobi ищет художника, который сможет «оживить широкий спектр мультяшных персонажей, механик, реквизита и транспортных средств, используемых в игре».

Может пройти еще некоторое время, прежде чем мы точно узнаем, над чем работает команда Asobi, но эти тизеры абсолютно захватывающие и дают нам представление о том, что студия стремится создать для владельцев PS5 по всему миру.

У вас есть для нас совет? Хотите обсудить потенциальную историю? Пожалуйста, отправьте электронное письмо на адрес [email protected].

Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встраивать твит и дальше Twitch.