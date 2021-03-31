Команда ESPN Sky Sports Commentary Team на 2021 год

Американские зрители F1 могут смотреть каждую гонку в прямом эфире на ESPN в рамках эксклюзивного трехлетнего соглашения, подписанного в 2019 году, и они продемонстрируют все 23 запланированные коммерческие гонки без огней до клетчатого флага в 2021 году.

Гонки транслируются на ESPN, ESPN2 или ABC, при этом все тренировки и квалификационные сессии – как они выглядят в прямом эфире – перемещаются по своим каналам (например: в Бахрейне FP1 и FP2 были на ESPNU и FP2, а квалификация проходила на ESPN2). Повторы по запросу доступны через приложение ESPN, а ESPN Deportes – эксклюзивный дом F1 для испанского языка в США.

ESPN забрала права у бывшей вещательной сети NBC Sports Network, которая имела права с 2013 года, после того, как F1 объявила о планах транслировать гонки на своей собственной платформе F1 TV Pro. NBC была готова заплатить 40 миллионов долларов за семилетний контракт, но проблема с трансляцией оказалась нарушением сделки, поскольку NBC запускала свою собственную платформу подписки под названием Peacock.

Цифровой сервис F1 позволяет болельщикам в некоторых странах транслировать гонки онлайн. В Соединенных Штатах это стоит 9,99 доллара в месяц или 79,99 доллара в год.

В отличие от NBC, которая наняла в США собственную команду комментаторов, состоящую из Ли Диффи, Дэвида Хоббса и Стива Мэтчетта, ESPN полагается на свои комментарии и критику со стороны британской Sky Sports F1.

Сирил Абитбол, управляющий директор Renault F1 Team, взял интервью у Саймона Лэзенби, Sky TV, и Энтони Дэвидсона, Sky TV, о Sky Sports Form 1. Фотография: Стивен Т / Фотографии автоспорта

Sky Sports F1

Саймон Лэзенби

В освещении Sky Sports F1 с момента основания канала в 2012 году лидировал Саймон Лэзенби. В то время Лэзенби присудил только две крупные награды: Натали Пинкхэм была пионером в освещении Гран-при Испании в 2020 году, а Рэйчел Брукс взяла на себя ответственность за гонку. Гран-при России через несколько недель.

Дэвид Крофт

Дэвид Крофт, которого часто называют «Крофти», является ведущим комментатором Sky Sports F1 и занимает эту должность с тех пор, как Sky начал транслировать F1 в 2012 году. До этого Крофт комментировал гонки F1 для BBC Radio 5 Live, а также он провел большую часть двух десятилетий, комментируя дартс, сначала для BBC, а совсем недавно для Sky.

Голос Крофта широко используется в официальной игре Codemasters F1 с 2010 года.

Мартин Брандл

В своем дебюте с Терреллом в 1984 году Мартин Брандл также участвовал в ралли F1, которое закончилось в 1996 году, с Zaxpeed, Williams, Brabham, Benetton, Leger, McLaren и Jordan. раз, где она заняла второе место на Гран-при Италии в 1992 году и на Гран-при Монако в 1994 году и заняла еще семь мест на подиуме. В 1990 году он выиграл гонку «24 часа Ле-Мана» с Jaguar, поменявшись местами на полпути после того, как его машина была вынуждена уйти в отставку.

Комментаторская карьера Бранделя началась вместе с покойным Мюрреем Уокером в ITV в 1997 году, а с 2002 года он работал с Джеймсом Алленом. Брандл перешел на BBC, когда он получил права на освещение в Великобритании F1 в 2009 году, и стал главным комментатором телевещательной компании два года спустя, а Дэвид Култхард стал со-комментатором.

Брандл перешел в Sky Sports F1 в 2012 году, где с тех пор является помощником комментатора вместе с Дэвидом Крофтом. Брандл известен тем, что ходит по стартовой решетке перед гонкой, берет интервью у водителей и менеджеров команд за несколько минут до того, как погаснет свет.

Тед Кравиц

Тед Кравиц проработал в Формуле-1 почти 25 лет, начиная с 1997 года в качестве продюсера ITV. В 2002 году он стал репортером, а с 2009 по 2011 год занимал ту же должность в BBC.

Кравиц был одной из главных подписей Sky, когда телеведущий начал освещать F1 в 2012 году, создав большую фанатскую базу своим шоу Ted’s Notebook, в котором он исследует и объясняет различные технические аспекты F1.

Карон Чандхук

Карун Чандхок заработал репутацию одного из самых уважаемых аналитиков, работающих в Формуле-1, благодаря своему опыту многогранной гоночной карьеры, которая включала 11 основных гонок, начавшихся в Формуле-1 в период с 2010 по 2011 год. До Формулы-1 он участвовал в британских гонках F3, GP2, Гран-при A1 и другие серии. С тех пор он участвовал в Формуле E, Чемпионате мира по гонкам на выносливость и 24 часах Ле-Мана.

Чандхук работал репортером пассажирского самолета для BBC и Channel 4, а в 2020 году перешел в Sky Sports F1. Помимо участия в анализе, он прокомментировал Гран-при России в том же сезоне.

Джонни Герберт, Sky TV, встречает Льюиса Хэмилтона, Mercedes-AMG Petronas F1 Фото: Чарльз Коутс / Фотографии автоспорта

Джонни Герберт

Карьера Джонни Герберта в Формуле-1 началась в 1989 году, через год после аварии в гонке Формулы 3000 в Брэндс-Хэтч, которая оставила его с постоянными проблемами мобильности, которые вынудили его адаптировать свой стиль вождения. Несмотря на инвалидность из-за травмы, Герберт выиграл три крупных гонки, в том числе знаменитую домашнюю победу в Сильверстоуне в 1995 году, после того как он выиграл 24 часа Ле-Мана вживую с Mazda в 1991 году.

Герберт является постоянным игроком Sky Sports F1, часто предлагая пакеты и льготы водителям перед квалификациями и гонками.

Поль де Реста

Пол де Реста – британский гонщик, который выиграл McLaren Autosport BRDC в 2004 году, а затем выиграл чемпионат DTM в 2010 году. Затем он провел три года в Формуле-1 с Force India и однажды выступал за Williams на Гран-при Венгрии в 2017 году после Фелипе. Масса заболела перед гонкой.

Ди Реста регулярно участвует в DTM с тех пор, как покинул F1, а также участвовал в чемпионате United Motorsport World Endurance Championship. В 2020 году команда одержала победу в классе LMP2 на «24 часах Ле-Мана», при этом де Реста разделил лидерские обязанности с Филиппом Альбукерке и Филипом Хансоном.

Когда позволяет его гоночный календарь, Ди Реста регулярно выступает в Sky Sports Formula 1 в качестве аналитика и иногда позировал с Мартином Брандлом в поле для комментариев.

Энтони Дэвидсон

Энтони Дэвидсон дважды выступал с Minardi в Формуле-1 в 2002 году, но уже не участвовал в обоих Гран-при. Проведя большую часть следующих трех сезонов в качестве тест-пилота, он в 2007 году получил полную ставку за рулем Super Aguri. Однако ему не удалось набрать ни одного очка, и в начале 2008 года команда вышла из Формулы 1 из-за финансовых трудностей.

Дэвидсон был гораздо более успешным, чем Формула 1, выиграв чемпионат мира на выносливость с Toyota в 2014 году и одержав 10 побед WEC за пять полных сезонов в гонке LMP1. Британец присоединился к Sky Sports F1 в 2012 году и занял место для Пола де Реста в поле для комментариев, когда шотландец один раз появился с Уильямсом в Венгрии в 2017 году.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing, беседует с Натали Пинкхэм Фотография: Марк Саттон / Фотографии автоспорта

Натали Пинкхэм

Натали Пинкхэм присоединилась к Sky Sports F1 в 2012 году в качестве репортера самолета, сделав это на BBC Radio 5 Live в 2011 году. В 2013 году она стала ведущей F1 дисплей, Роль, которую он занимает с тех пор. До Формулы-1 Пинкхэм работала на радио на острове Мэн, а также на чемпионате мира по футболу 2006 года, где она провела два года, представляя покерный канал. В 2009 году она стала одним из организаторов Гудвудского фестиваля скорости вместе с другим ведущим автоспорта Стивом Райдером.

Пинкхэм руководил репортажем Sky о Гран-при Испании 2020 года.

Рэйчел Брукс

Рэйчел Брукс, репортер Sky Sports F1, берет интервью у водителей и других главных героев. Это группа F1 дисплей, И приступил к работе с Саймоном Лэзенби в качестве ведущего ведущего освещения Sky о Гран-при России в 2020 году.

Крейг Слейтер

Крейг Слейтер сообщает о Формуле 1 для Sky Sports News, а его интервью также транслируются в репортажах Sky Sports о Формуле 1 по выходным.

Деймон Хилл

Сын Грэма Хилла, двукратный чемпион мира, Дэймон Хилл пошел по стопам своего отца в 1996 году, когда он выиграл титул чемпиона мира с Уильямсом. По статистике, один из самых успешных гонщиков Формулы-1, Хилл выиграл 22 Гран-при и 42 раза финишировал на подиуме в течение восьми сезонов, прежде чем его объявили днем ​​в конце сезона 1999 года.

Хилл присоединился к Sky Sports F1 в 2012 году и с тех пор постоянно работал аналитиком.

Нико Росберг

Нико Росберг выиграл чемпионат мира Формулы-1 2016 года после напряженной борьбы за титул с Льюисом Хэмилтоном. Он немедленно ушел из Формулы-1 несколько дней спустя, заработав 23 победы на Гран-при и 57 подиумов в свое время с Williams и Mercedes.

После выхода на пенсию Росберг предпринял ряд усилий, в том числе стал владельцем Extreme E Team. Он дебютировал на Sky Sports F1 в качестве аналитика в 2018 году, а также работал на телекомпании в Германии и Италии на аналогичной должности. .

Дженсон Баттон

Дженсон Баттон был в центре сказки в 2009 году, когда он стал чемпионом мира Формулы-1 на Brawn GP; Костюм, который формировался в спешке в начале сезона, когда бывший владелец Honda объявил о своем внезапном уходе. Помимо титула чемпиона мира, Боттон оценил его, одержав 15 побед и 50 подиумов, как одного из самых успешных пилотов британской Формулы-1 в истории, и он является одним из пяти гонщиков на сегодняшний день, участвующих в более чем 300 гонках Гран-при.

Как и Росберг, Баттон развил ряд интересов в жизни после F1, и иногда появляется в Sky Sports F1. Дебютировал на телеканале в 2018 году.