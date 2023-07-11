Командир российской подводной лодки застрелен во время утренней пробежки после того, как «появился в черном списке Украины»

Российский военный чиновник, который командовал подводной лодкой в ​​Черном море и фигурировал в черном списке Украины предполагаемых военных преступников, был застрелен неизвестным убийцей во время утренней поездки на работу.

Россия Высшее следственное управление сообщило, что 42-летний Станислав Ржецкий был застрелен рано утром в понедельник в Краснодаре.

Адрес и личные данные Ржицкого появились на украинском веб-сайте «Миротворец» («Миротворец»), который представляет собой обширную неофициальную базу данных людей, считающихся врагами Украина.

Во вторник на его фотографии на сайте красными буквами было размещено слово «ликвидатор».

Советник МВД Украины Антон Геращенко написал в Твиттере, что российские СМИ указывают пальцем на Украину, но не прокомментировал, было ли это подозрение оправданным.

Геращенко сказал: «Пока российской полиции не удалось найти ни одной камеры наблюдения, фиксирующей совершенное преступление. Поиски продолжаются».

Российский канал Baza, который имеет связи со службами безопасности, заявил, что киллер мог отслеживать передвижения Ржицкого в Краснодаре в приложении Strava, где он размещал информацию о своем обычном маршруте бега и времени, которое ему потребовалось для его прохождения.

Российские государственные СМИ и случайные блогеры сообщили, что Ржецкий был заместителем начальника военного строительства в городе и ранее командовал подводной лодкой «Краснодар» в Черном море.

В сообщениях говорится, что он получил четыре выстрела в спину и грудь и скончался на месте.

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По данным Минобороны России, подводная лодка «Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка, созданная для Черноморского флота и предназначенная «для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки мин и ведения разведки».

Телеграм-канал, используемый проукраинскими сторонниками, которые сами взяли на себя ответственность за сотни подрывных атак внутри России, сообщил — без доказательств — что Ржецкий подозревается в причастности к атаке крылатыми ракетами подводных лодок в июле 2022 года, в результате которой погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе девочка 1 год.4 года в украинском городе Винница.

История продолжается

По крайней мере два российских провоенных деятеля из базы данных «Миротворца» были убиты на территории России с тех пор, как Москва вторглась в Украину.

Взрыв бомбы убил журналиста Дарья Дугина Прошлый август и военный блогер Владлен Татарский в апреле.

Россия обвинила в атаках Украину, а Киев отрицал свою причастность, заявив, что это результат распрей России.