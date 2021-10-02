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Командный чемпионат мира ФИДЕ среди женщин SF: Россия и Индия вышли в финал

2 октября, 2021
Vsevolod Egorov

Россия обыграла Украину со счетом 2,5: 1,5 и 3: 1 в двух раундах полуфинала и выиграла 2: 0 в финале женского командного чемпионата мира в Сиджесе, Испания.

В другом полуфинале Индия сыграла вничью 2: 2 в первом раунде, а затем обыграла Грузию со счетом 1,5: 0,5 во втором раунде с драматической победой 2,5-1,5. . Полуфинал оправдал ожидания «больших войн», сыграв семь решающих игр из восьми во втором туре.

Российская гроссмейстер Александра Коричкина снова была вдохновлена ​​выставкой техники глубокого гребня против украинской гроссмейстера Анны Мусич. В другом знаменательном матче дня индийская женская игра Таня Сачдев показала замечательную точку под давлением на сложном, но безумном этапе, чтобы перевернуть стол грузинского международного мастера Мери Арабитс, который стал решающим во втором раунде. Индии.

Как посмотреть?
Игры командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин можно найти здесь. Живой комментарий всех туров будет транслироваться на Chess.com/tv.

Полуфинал первая часть:

Полуфинал, часть 2

Россия против Украины

Россия и Украина вышли в полуфинал командного чемпионата мира среди женщин
Старт матча Украина – Россия, на верхней доске Корячкина против Анны Мусич. Фото: Ники Рига / Бой.

Игра 1: Россия ведет с победой 2,5-1,5

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