Командный чемпионат мира ФИДЕ среди женщин SF: Россия и Индия вышли в финал

Россия обыграла Украину со счетом 2,5: 1,5 и 3: 1 в двух раундах полуфинала и выиграла 2: 0 в финале женского командного чемпионата мира в Сиджесе, Испания.

В другом полуфинале Индия сыграла вничью 2: 2 в первом раунде, а затем обыграла Грузию со счетом 1,5: 0,5 во втором раунде с драматической победой 2,5-1,5. . Полуфинал оправдал ожидания «больших войн», сыграв семь решающих игр из восьми во втором туре.

Российская гроссмейстер Александра Коричкина снова была вдохновлена ​​выставкой техники глубокого гребня против украинской гроссмейстера Анны Мусич. В другом знаменательном матче дня индийская женская игра Таня Сачдев показала замечательную точку под давлением на сложном, но безумном этапе, чтобы перевернуть стол грузинского международного мастера Мери Арабитс, который стал решающим во втором раунде. Индии.

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Игры командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин можно найти здесь. Живой комментарий всех туров будет транслироваться на Chess.com/tv.

Полуфинал первая часть:

Полуфинал, часть 2

Россия против Украины

Старт матча Украина – Россия, на верхней доске Корячкина против Анны Мусич. Фото: Ники Рига / Бой.

Игра 1: Россия ведет с победой 2,5-1,5

GM назвал его “самым захватывающим матчем дня”. Ирина Круш в прямом эфире Chess.com считает, что Россия, вероятно, является фаворитом. Но первый раунд, казалось, был отягощен прессингом встречи, с самого начала осторожно играя почти на всех досках.

Из первых трех досок только гроссмейстер Мария Музычук, казалось, агрессивно играла против гроссмейстера Александры Костенюк, но на endcom это сильно сбивало с толку:

Россия выиграла матч благодаря смелости, проявленной международным мастером Алиной Кашлинской, которая поддерживала игру и довела борьбу до своего оппонента:

Раунд 2: Россия выигрывает со счетом 3: 1 и выходит в финал

Перед игрой с российскими верхними досками Корячкина и Костенюк капитан команды гроссмейстер Сергей Руплевский. Фото: Ники Рига / Бой.

Второй раунд был очень напряженным, потому что Украина хотела побеждать, чтобы остаться в турнире, поэтому все игры были захватывающими. Корячкина снова оказался на высоте, продемонстрировав свое выдающееся мастерство в гребле на решающей встрече в топ-команде с другим гроссмейстером:

Теперь резко вспоминаю свою предыдущую партию против Мамматсада в третьем туре: «Каковы исходы для Корячкина, Ладьи и Слона?» Костенюк и гроссмейстер Мария Мусичук решили распустить волосы и сыграть дикий дебют, что быстро сбило с толку:

В двух других играх гроссмейстер Катерина Лагно постепенно нокаутировала бывшую чемпионку мира гроссмейстера Анну Ушенину, а IM Полина Шувалова спокойно набрала небольшое очко против проигравшей IM Натальи Букса.

Полина Шувалова доставлена ​​в Россию в решающий момент. Фото: Ники Рига / Бой.

Индия против Грузии

Матч Грузия – Индия продолжается, Дзагнидзе – Посмотрите на стулья для руководителей команд в конце рядов перед Харикой. Фото: Ники Рига / Бой.

Раунд 1: 2-2 завершился ничьей

День для Индии начался с твита первого участника, что, конечно же, сделало их день ярче в четвертьфинале:

Эта встреча была озвучена WGM Тина Беленькая – «тяжелый» матч, сложно выбрать фаворита. Фактически, матч оказался непредсказуемым, потому что продолжительность игры, казалось, колебалась в пользу обеих команд, и все три результата казались возможными в середине.

Встреча топ-команды гроссмейстера Дронавалли Харики с гроссмейстером Наной Ягнитс завершилась быстро: 14 ходов были повторены трижды. В противном случае в этом чемпионате до 30-го хода черных действует правило, запрещающее ничью по обоюдному согласию.

Опасная дебютная игра гроссмейстера Нино Пациашвили с необычной обстановки в Руи Лопесе против WGM Vaishali, белые долгое время имели преимущество.

Во время игры шахматистам легко рассчитать и принять твердое решение, когда им нужно добиться наилучшей непрерывности. То же самое касается стратегического решения, когда вам нужно сделать ход, или краткосрочного плана, основанного на факторах уровня.

Другой вид мыслительного процесса, когда на доске есть динамический уровень, но обязательный расчет пока невозможен. Еще предстоит решить, принять ли твердое решение или предпринять нерелевантные шаги, которые могут продолжить игру. Вайшали проявила талант к активным позициям с замечательным результатом в средней игре:

Хотя 56.Rh6 Вайшали может показаться простым тем, кто знает основы работы с endcom, важно, чтобы мозг работал быстрее, когда на часах меньше времени. Между тем, Индия, похоже, уверенно движется к общему успеху в двух других досках.

Команда о победе в матче Стандарт Команда должна полагаться на своих членов Умный Игроки, которые не последовательны. Постоянным игроком этой индийской команды является WGM Мэри Энн Гомес, сыгравшая замечательный матч. Из-за ограничений вакцины Govt-19 он был альтернативой для GM Коннора Хампи и IM Padmini Root за неделю до начала мероприятия.

Для того, кто был выбран на последней неделе турнира, он выиграл обе свои игры в четвертьфинале и стал одним из ключевых членов команды. В другом тяжелом бою Гомес в сбалансированной игре одержал долгую победу над IM Melia Salome:

В этот момент, после 70 длинных ходов, когда IM Лела Джавахарлал Неру оказалась в ловушке посреди доски для коня IM Бхакти Кулкарни, казалось, что Индия выиграет первый раунд:

Поэтому было решено, что обе команды вернутся к игре во втором раунде без какой-либо выгоды друг для друга.

Раунд 2: Индия 2,5-1,5

Второй раунд начался для Индии с напряженного старта, так как ММ Таня Сачдев очень быстро попала в беду, а ММ дралась с Арабитсе. Это произошло после того, как гроссмейстер Вайшали с самого начала агрессивно сыграл против Нино Пациашвили и создал удивительно легкую атаку против Белого Короля. Польза Вайшали не вызывает сомнений.

Теперь ожидалось, что встреча топ-команды завершится еще одной ничьей, так как Харике было сложно переложить свое небольшое преимущество против Таджагница. Фантастическая игра была продемонстрирована Джавакишвили, который использовал постоянное давление в игре на уровне, чтобы сохранить уверенность Гомеса в такой важной встрече: Когда она понимает, что выиграла обе игры за Грузию в полуфинале, ее уважение к Джавакишвили возрастает. Джавахарлал Неру, ведущий художник Грузии, с капитаном гроссмейстером Дэвидом Джоджова. Фото: Ники Рига / Бой.

Вайшали делал точные ходы в выгодной позиции. Затем, когда комментаторы и зрители подумали, что Сачдев находится в длительной и напряженной защите, он придумал потрясающее 18.Kd2!? Полный продукт навыков уличных боев и инстинктов выживания:

Наконец, благодаря усилиям Индия выиграла матч и вышла в финал.

Счастливая Таня присоединяется по собственной инициативе с товарищами по команде Вайшали и Гомесом. Фото: Ники Рига / Бой.

Все игры – Полуфиналы

В женском командном чемпионате мира ФИДЕ 2021 года участвуют 12 команд, представляющих шахматные страны со всего мира. Событие продлится с 27 сентября по 2 октября и транслируется на Chess.com.

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