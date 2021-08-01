Командующий армией Мьянмы обещает провести выборы, сотрудничество с АСЕАН

БАНГКОК (Рейтер). Военный правитель Мьянмы Мин Аунг Хлаинг в воскресенье снова пообещал провести новые многопартийные выборы и заявил, что его правительство готово работать с любым специальным посланником, назначенным Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Он выступил в телеобращении через шесть месяцев после того, как военные захватили власть у гражданского правительства после спорных выборов, выигранных правящей партией нобелевского лауреата Аунг Сан Су Чжи, которую он назвал «экстремистами» и обвинил в подстрекательстве к насилию.

«Мьянма готова работать над сотрудничеством АСЕАН в рамках АСЕАН, включая диалог со специальным посланником АСЕАН по Мьянме», – сказал Мин Аунг Хлаинг.

Министры иностранных дел стран АСЕАН должны встретиться в понедельник, когда об этом заявят дипломаты. Стремясь прикончить специального посланника Его миссия – положить конец насилию и способствовать диалогу между военным советом и его противниками.

Мин Аунг Хлаинг также подтвердил свое обещание восстановить демократию, но снова без указания сроков.

«Я гарантирую создание союза на основе демократии и федерализма», – сказал он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг выступает с речью на 9-й Московской конференции по международной безопасности в Москве, Россия, 23 июня 2021 года. Александр Земляниченко / Пул через REUTERS Прочитайте больше

1 февраля военные захватили власть у гражданского правительства во главе с Аунг Сан Су Чжи после того, как ее правящая партия выиграла выборы, которые, по словам военных, были омрачены мошенничеством. Она сказала, что его захват соответствует конституции.

Избирательная комиссия страны отвергла обвинения в мошенничестве.

После переворота военные власти столкнулись с протестами, забастовками, нанесшими ущерб государственному и частному секторам, и возобновлением вооруженных конфликтов в приграничных районах.

Военные власти назвали своих оппонентов террористами.

«В настоящее время вся страна стабильна, за исключением некоторых террористических атак», – сказал Мин Аунг Хлаинг в своем выступлении.

Группа активистов Ассоциации помощи политическим заключенным обвинила вооруженные силы в убийстве 939 человек в ходе подавления инакомыслия после переворота и заявила, что по меньшей мере 6 990 военных противников были арестованы.

Военные заявили, что было убито гораздо меньше протестующих, и военнослужащие были убиты в результате насилия. Она сказала, что ее ответ соответствовал международным стандартам перед лицом угроз национальной безопасности.

Отчетность сотрудников Reuters. Автор Кей Джонсон. Редакция Кристофера Кушинга

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