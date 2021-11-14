Командующий британской армией предупреждает, что риск случайной войны с Россией выше, чем во время холодной войны

«Я думаю, что мы живем в гораздо более конкурентном мире, чем 10 или 15 лет назад. И я думаю, что природа конкуренции между странами и великими державами ведет к еще большей напряженности. И я думаю, что напряженность намного больше », — сказал генерал Ник Картер, начальник штаба обороны Великобритании, в интервью, которое должно выйти в эфир в воскресенье, согласно пресс-релизу, отправленному CNN.
Картер сравнил нынешнюю ситуацию с предыдущими периодами своей военной карьеры с 1978 года. «Когда мы с вами росли, мир был биполярным. Два блока: Советский Союз и Запад. Затем мы вошли в период, когда он был однополярным», он сказал журналисту Тому Ньютону Данну: «Соединенные Штаты были весьма заметны».
«И я думаю, что мы сейчас находимся в периоде многополярности, и я думаю, что в многополярном мире, где люди соревнуются за разные цели и по разным программам, существует больший риск напряженности, ведущей к тому, о чем мы говорим. о «, — сказал генерал.
Картер предупредил политиков, чтобы они не провоцировали необоснованную эскалацию и были «осторожны, чтобы люди не допустили, чтобы агрессивный характер некоторых наших политик закончился ситуацией, когда эскалация приведет к просчетам».
«Многие из традиционных дипломатических инструментов и механизмов, с которыми мы с вами выросли во время холодной войны; они больше не существуют. Без этих инструментов и механизмов существует больший риск того, что та или иная эскалация приведет к просчетам. Так что я думаю — сказал генерал, — это настоящий вызов, с которым мы должны столкнуться ».
«Потому что я думаю, что современная среда и этот меняющийся характер конфликтов и войн, которые я описал, открывает людям возможности использовать всевозможные инструменты, тактики и техники, чтобы попытаться объединить нас», — добавил он.
В интервью МИД Путин сказал: «Я хочу сказать вам еще кое-что. Я хочу, чтобы все знали. Мы не имеем абсолютно никакого отношения к этому делу. причина.» Новостной канал, принадлежащий телеканалу «Россия 24».
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