Командующий британской армией предупреждает, что риск случайной войны с Россией выше, чем во время холодной войны

«Я думаю, что мы живем в гораздо более конкурентном мире, чем 10 или 15 лет назад. И я думаю, что природа конкуренции между странами и великими державами ведет к еще большей напряженности. И я думаю, что напряженность намного больше », — сказал генерал Ник Картер, начальник штаба обороны Великобритании, в интервью, которое должно выйти в эфир в воскресенье, согласно пресс-релизу, отправленному CNN.

Картер сравнил нынешнюю ситуацию с предыдущими периодами своей военной карьеры с 1978 года. «Когда мы с вами росли, мир был биполярным. Два блока: Советский Союз и Запад. Затем мы вошли в период, когда он был однополярным», он сказал журналисту Тому Ньютону Данну: «Соединенные Штаты были весьма заметны».

«И я думаю, что мы сейчас находимся в периоде многополярности, и я думаю, что в многополярном мире, где люди соревнуются за разные цели и по разным программам, существует больший риск напряженности, ведущей к тому, о чем мы говорим. о «, — сказал генерал.

Картер предупредил политиков, чтобы они не провоцировали необоснованную эскалацию и были «осторожны, чтобы люди не допустили, чтобы агрессивный характер некоторых наших политик закончился ситуацией, когда эскалация приведет к просчетам».