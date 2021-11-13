«Я думаю, что мы живем в гораздо более конкурентном мире, чем 10 или 15 лет назад. И я думаю, что природа конкуренции между странами и великими державами ведет к еще большей напряженности. И я думаю, что напряженность заключается в следующем: «Генерал Ник Картер, начальник британского штаба обороны, сказал в интервью в связи с выходом в эфир в воскресенье, говорится в пресс-релизе, отправленном CNN.

Генерал Картер сравнил нынешнюю ситуацию с предыдущими периодами своей военной карьеры с 1978 года. «Когда мы с вами росли, мир был биполярным. Два блока: Советский Союз и Запад. Затем мы вошли в период, когда он был однополярным и он сказал журналисту Тому Ньютону Данну: «Соединенные Штаты были весьма заметны, — сказал он журналисту Тому Ньютону Данну».

«И я думаю, что мы сейчас находимся в периоде многополярности, и я думаю, что в многополярном мире, где люди соревнуются за разные цели и по разным программам, существует больший риск напряженности, ведущей к тому, о чем мы говорим. о «, — сказал генерал.

Картер предупредил политиков, чтобы они не провоцировали необоснованную эскалацию и были «осторожны, чтобы люди не допустили, чтобы агрессивный характер некоторых наших политик закончился ситуацией, когда эскалация приведет к просчетам».