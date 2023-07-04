Командующий вооруженными силами Великобритании заявил, что Россия потеряла половину своей боеспособности в Украине

Мы вышлем вам файл Ежедневный дайджест myFT Округление электронной почты до последней Война на Украине Новости каждое утро.

Командующий британскими вооруженными силами заявил, что российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине, в том числе до 2500 танков, и что главный толчок для контрудара в Киеве еще впереди.

Адмирал сэр Тони Радакин отверг предположения о том, что украинское контрнаступление продвигается медленно, утверждая, что ответ России «никогда не был единоличным действием» и что военная стратегия Киева «голодать, растягиваться, наносить удары» постепенно разрушала оборону. Русские оборонительные рубежи.

Месяц назад Украина изо всех сил пыталась прорвать сильно укрепленную оборону России в своем контрнаступлении, что ослабило надежды некоторых западных союзников Киева на быстрый прорыв украинских вооруженных сил.

«Вопрос в том, как взять линию фронта протяженностью более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины?» Об этом Радакин заявил на парламентских слушаниях. «Вот почему вы видите, как Украина расследует и обманывает множество хабов».

Радкин признал «более сильную, чем ожидалось» плотность российских минных заграждений, отсутствие украинского прикрытия с воздуха и «не все [military] оборудование, что они [Kyiv] Разыскивается» усложнил поход.

Но он также сказал, что несправедливо привязывать Украину к определенному графику и что «Россия сейчас настолько слаба, что у нее нет необходимой силы». [its own] контр-атака «.

«Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии», — сказал Радакин. В прошлом году она выпустила десять миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить один миллион снарядов в год. Он потерял 2500 танков и мог в лучшем случае произвести 200 танков. [new] танки вообще».

Великобритания является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов и была в авангарде предоставления Киеву передовой военной техники, включая основные боевые танки и крылатые ракеты большой дальности.

В серии зачастую непростых бесед с членами комитета по обороне британского парламента Радакин также защищал состояние боеготовности британских вооруженных сил — хотя и признавал, что армия использует «действительно устаревшую» бронетехнику.

«Нам нужны более глубокие запасы, нам нужно быть более смертоносными, и нам нужно повысить нашу производительность», — сказал Радакин. «Я бы не сказал, что я счастлив».

Министерство обороны собирается опубликовать долгожданный документ руководства о том, как вооруженные силы Великобритании будут расходовать свой годовой оборонный бюджет в размере около 50 миллиардов фунтов стерлингов. Радакин сказал, что, как он понимает, это будет опубликовано до начала летних каникул в парламенте 20 июля.