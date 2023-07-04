Командующий вооруженными силами Великобритании заявил, что Россия потеряла половину своей боеспособности в Украине

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Командующий британскими вооруженными силами заявил, что российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине, в том числе до 2500 танков, и что главный толчок для контрудара в Киеве еще впереди.
Адмирал сэр Тони Радакин отверг предположения о том, что украинское контрнаступление продвигается медленно, утверждая, что ответ России «никогда не был единоличным действием» и что военная стратегия Киева «голодать, растягиваться, наносить удары» постепенно разрушала оборону. Русские оборонительные рубежи.
Месяц назад Украина изо всех сил пыталась прорвать сильно укрепленную оборону России в своем контрнаступлении, что ослабило надежды некоторых западных союзников Киева на быстрый прорыв украинских вооруженных сил.
«Вопрос в том, как взять линию фронта протяженностью более тысячи километров и превратить ее в большую проблему для России, чем для Украины?» Об этом Радакин заявил на парламентских слушаниях. «Вот почему вы видите, как Украина расследует и обманывает множество хабов».
Радкин признал «более сильную, чем ожидалось» плотность российских минных заграждений, отсутствие украинского прикрытия с воздуха и «не все [military] оборудование, что они [Kyiv] Разыскивается» усложнил поход.
Но он также сказал, что несправедливо привязывать Украину к определенному графику и что «Россия сейчас настолько слаба, что у нее нет необходимой силы». [its own] контр-атака «.
«Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии», — сказал Радакин. В прошлом году она выпустила десять миллионов артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить один миллион снарядов в год. Он потерял 2500 танков и мог в лучшем случае произвести 200 танков. [new] танки вообще».
Великобритания является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после Соединенных Штатов и была в авангарде предоставления Киеву передовой военной техники, включая основные боевые танки и крылатые ракеты большой дальности.
В серии зачастую непростых бесед с членами комитета по обороне британского парламента Радакин также защищал состояние боеготовности британских вооруженных сил — хотя и признавал, что армия использует «действительно устаревшую» бронетехнику.
«Нам нужны более глубокие запасы, нам нужно быть более смертоносными, и нам нужно повысить нашу производительность», — сказал Радакин. «Я бы не сказал, что я счастлив».
Министерство обороны собирается опубликовать долгожданный документ руководства о том, как вооруженные силы Великобритании будут расходовать свой годовой оборонный бюджет в размере около 50 миллиардов фунтов стерлингов. Радакин сказал, что, как он понимает, это будет опубликовано до начала летних каникул в парламенте 20 июля.
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