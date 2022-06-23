Командующий вооруженными силами Финляндии: Мы готовы противостоять любому нападению России, Финляндия

По словам командующего финскими вооруженными силами, Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и окажет яростное сопротивление, если оно произойдет.

Скандинавская страна построила большой арсенал. Но независимо от боевой техники, сказал генерал Тимо Кивенен, решающим фактором было наличие у финнов мотивации к бою.

«Самая важная линия обороны находится между ушами, что доказывает война на Украине в данный момент», — сказал Кевинин в интервью.

Финляндия вела две войны в 1940-х годах против своего восточного соседа, с которым у нее общая граница протяженностью 1300 км (810 миль).

Как только вы станете беспристрастным государством, Вы подаете заявку на вступление в Военный альянс НАТО Из-за опасений, что Россия может вторгнуться, как это было в Украине 24 февраля. Начиная со Второй мировой войны, Хельсинки поддерживает высокий уровень боевой готовности.

Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для той войны, которую мы там ведем [in Ukraine], с широким использованием огневой мощи и бронетанковых войск, а также ВВС. Украину было трудно пережевывать [for Russia], а также Финляндия. «

Сто тысяч финнов были убиты во время двух войн, которые Финляндия вела против Советского Союза, и была потеряна десятая часть ее территории.

Вооруженные силы страны с населением 5,5 млн человек в военное время насчитывали 280 тысяч солдат, из которых 870 тысяч прошли подготовку в качестве резервистов. Военная воинская повинность для мужчин не была отменена, как это сделали многие другие западные страны после окончания холодной войны.

Он также построил один из самых мощных артиллерийских арсеналов в Европе и накопил крылатые ракеты с дальностью действия до 370 километров (230 миль). Он тратит 2% своего ВВП на оборону, что выше, чем у многих стран НАТО.

Он заказал четыре новых боевых корабля, а также 64 истребителя F-35 у американского оборонного гиганта Lockheed Martin. Он планирует заказать до 2000 беспилотников, развернуть свои средства ПВО на больших высотах и ​​возвести заграждения на границе с Россией.

82% респондентов опроса, проведенного Министерством обороны 18 мая, заявили, что были бы готовы участвовать в национальной обороне в случае нападения на Финляндию.

Однако Кевинен приветствовал решение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Финляндия и Швеция, скандинавская страна, ведут переговоры с Турцией, чтобы обсудить ее несогласие с их запросами. Анкара возмущена тем, что, по ее словам, Хельсинки и Стокгольм поддерживают курдских боевиков и эмбарго на поставки оружия в Турцию.

Кевиннен сказал, что членство в НАТО позволит Финляндии усилить свои возможности раннего предупреждения, став частью совместного контроля над воздушным пространством альянса. Он сказал, что Финляндия также выиграет от сдерживания членства в коалиции, которая рассматривает нападение на одного члена как нападение на всех членов.

Тем не менее, по его словам, «основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести Финляндия».