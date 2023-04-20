Командующий Космическими войсками рассказывает о «новой эре» внеземных угроз

Генерал космических сил США Б. Чанс Зальцман, начальник отдела космических операций, дает показания о бюджетном запросе на 2024 финансовый год во время слушаний в подкомитете Сената по вооруженным силам по стратегическим силам на Капитолийском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 марта 2023 г. (Фото: Сол Леб) / AFP) (Фото Сола Леба / AFP через Getty Images)

Когда на этой неделе генерал Чанс Зальцман поднялся на сцену, чтобы выступить с основным докладом на космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, его послание было простым: Соединенные Штаты вступили в новую эру космической деятельности.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся для наших орбитальных возможностей со стороны наших стратегических конкурентов, выросли в геометрической прогрессии», — сказал Зальцман, второй командующий космическими операциями США, в интервью CNBC после выступления. «Перегруженность, которую мы наблюдаем в космосе отслеживаемыми объектами и количеством полезной нагрузки спутников, да и самих запусков, росла в геометрической прогрессии».

«Я хочу убедиться, что мы думаем о наших операциях и процедурах по-другому», — сказал он в интервью программе «Manifest Space» CNBC, своем первом радиоинтервью с тех пор, как в ноябре прошлого года он стал самым высокопоставленным военным чиновником.

Сообщение приходит в решающий момент, когда космос быстро коммерциализируется, а растущий геополитический фон показывает, что угрозы выходят за пределы Земли в область, где правила взаимодействия остаются неясными.

Военные эксперты говорят, что космос, вероятно, станет линией фронта в любых будущих конфликтах — полем битвы, которое может распространиться на частный сектор и затронуть гражданское население в режиме реального времени. Не смотрите дальше российского вторжения на Украину в качестве примера: вспомните беспрецедентную кибератаку на европейскую сеть связи американского спутникового оператора Viasat, а также сосредоточение российских солдат для пересечения суверенной границы.

По словам Зальцмана, космическая тактика противников, таких как Россия и Китай, охватывает весь спектр: от подавления сообщений в созвездии GPS; для лазеров и «ослепляющих», которые мешают работе орбитальных камер, чтобы предотвратить сбор изображений; для противоспутниковых ракет, подобных той, которую Россия испытала в конце 2021 года.

«Мы видим спутники, которые действительно могут захватывать другой спутник, манипулировать им и уводить его с рабочей орбиты. Это все возможности, которые они демонстрируют на орбите сегодня, поэтому сочетание этого оружия и темпы его разработки очень волнует».

Он говорит о том, почему, несмотря на шквал жарких дебатов, Космические силы в 2019 году так прочно держались, став первым новым видом вооруженных сил США за семь десятилетий.

Чтобы быстрее реагировать на возникающие угрозы и обеспечивать безопасность космических активов, Зальцман стремится расширить сервисные возможности, чтобы сделать спутниковые созвездия более устойчивыми и получить больше услуг по запуску, используя растущую группу коммерческих космических игроков.

Показательный пример: недавно объявленная космическими силами стратегия закупок дополнительных пусковых услуг. Новый «двойной подход к приобретению» направлен на то, чтобы создать больше возможностей для ракетных стартапов, чтобы конкурировать за контракты на запуск в целях национальной безопасности.

Ожидается, что благодаря бизнес-наградам в следующем году космический запуск Фазы 3 Национальной безопасности достигнет миллиардов долларов и, как ожидается, привлечет заявки от таких компаний, как Rocket Lab, Relativity Space и Blue Origin Джеффа Безоса, среди прочих. Призы второго этапа достались SpaceX и United Launch Alliance, совместному предприятию Lockheed Martin и Boeing.

Расширенный бюджет также помогает. Несмотря на то, что это все еще часть общего оборонного бюджета страны, заказ Космических сил на 30 миллиардов долларов на 2024 финансовый год представляет собой увеличение на 15% по сравнению с уровнями, принятыми на этот год.

«Это командный вид спорта, и никто из нас не добьется успеха в одиночку», — сказал Зальцман.