Командующий российскими наемниками говорит, что его войска выйдут из Бахмута на следующей неделе – NBC Connecticut

Глава группы наемников, возглавляющей Неуверенное наступление России на востоке Украина В пятницу он заявил, что его войска выйдут из громкого сражения за Бахмут На следующей неделе из-за отсутствия военной поддержки.

Евгений ПригожинЕго внезапное заявление ознаменовало последнюю драматическую эскалацию в его споре с военным руководством Москвы. Это произошло после гневной тирады в видеоролике, опубликованном Пригожиным в Telegram в четверг вечером, в котором он появился в окружении трупов, обвиняя командующих обороной в тяжелых потерях, понесенных бойцами группы Вагнера.

После многочасовой речи, наполненной нецензурной бранью, Пригожин заявил, что 10 мая передаст управление наступлением в гору на Бахмут силам российской армии из-за нехватки боеприпасов.

«Я вывожу части Вагнера из Бахмута, потому что без боеприпасов они обречены на бессмысленность», — сказал он, добавив, что его силы «залижут наши раны».

Было неясно, было ли заявление Пригожина серьезным заявлением о намерениях, учитывая его историю насмешек и рефлексов, но в любом случае оно, казалось, знаменовало собой новую фазу внутренней битвы, которая угрожала подорвать надежды Кремля на прогресс на поле боя. Кремль заявил, что видел его заявление, но не может его комментировать.

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