Командующий Русской Особой армией Вагнер заявил, что в Бахмутском сражении погибло более 20 тысяч его бойцов.

КИЕВ, Украина (AP) — Командующий частной армией России Вагнер в очередной раз нарушил линию Кремля в отношении Украины, заявив, что его цель по демилитаризации страны привела к обратным результатам, признав, что российские войска убивали мирных жителей, и соглашаясь с западными оценками, что он потерял больше. Более 20 000 человек в битве за Бахмут.

Евгений Пригожин заявил, что около половины погибших в восточноукраинском городе были заключенными из России, завербованными для Война идет уже 15 месяцев. Его цифры резко контрастировали с широко оспариваемыми утверждениями Москвы с той даты. 6000 его солдат погибли во время войны до января.. Для сравнения, официальные потери советских войск в войне в Афганистане 1979-89 гг. составили 15 000 человек.

Украина не сообщила, сколько ее солдат погибло с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Представители Белого дома заявили в среду, что комментарии Пригожина соответствуют их собственным оценкам, согласно которым потери России ускорились. По оценкам Белого дома в этом месяце, с декабря российские войска потеряли 100 000 человек, в том числе 20 000 человек были убиты в ходе боевых действий. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил тогда, что половина погибших были военнослужащими Вагнера.

Аналитики считают, что многие из погибших в ходе девятимесячной битвы за Бахмут были русскими каторжниками, не имевшими военной подготовки.

Пригожин, сам бывший заключенный, часто критиковал российских военных за то, что они не обеспечивали его войска достаточным количеством боеприпасов. Он также поставил под сомнение их тактику, приверженность и лидерские способности и пожаловался, что они не придают должного значения его силам за успехи на поле боя.

Он подчеркнул жертвы своих войск, а в субботу рассказал о том, что, по его словам, является оккупацией города Бахмут.

В опубликованном вечером во вторник интервью Константину Долгову, прокремлевскому политтехнологу, он пошел дальше в своей критике и поставил под сомнение некоторые причины, по которым президент России Владимир Путин развязал войну. Пригожин сказал, что цель России «разоружить» Украину имела неприятные последствия, потому что киевские вооруженные силы стали сильнее благодаря западному оружию и обучению.

История продолжается

Во время вторжения в Украину Путин также упомянул о необходимости повысить безопасность России и предотвратить вступление Украины в НАТО. С начала войны Украина подала заявку на вступление в НАТО, а трансграничные нападения на саму Россию участились.

В интервью Пригожин также оспорил яростное отрицание Москвой того, что российские войска убивали мирных жителей.

Пригожинбогатый бизнесмен с давними связями с Путиным, известен своим — и часто непристойным — хвастовством и ранее делал непроверенные заявления, от которых позже отказался.

Ранее в этом месяце его медиа-команда Выложи видео об этом Кричал, ругался и указывал на около 30 трупов в форме на земле, говоря, что это бойцы Вагнера, которые погибли за один день. Он утверждал, что Минобороны России отказало его людям в боеприпасах, и пригрозило прекратить борьбу за Бахмут.

Пригожин неоднократно предупреждал о контрнаступлении, которое, по словам украинских официальных лиц, они планируют, и в интервью во вторник сказал, что при постоянной поддержке Запада киевским силам удастся вытеснить российские войска со всех оккупированных ими территорий на юге и востоке Украины. . , а также присоединение Крыма.

«Пессимистический сценарий: украинцам дают ракеты, они готовят силы, конечно, они продолжат наступление, они попытаются контратаковать. Они нападут на Крым, они попытаются взорвать Крымский мост (на материковую часть России) «, перерезать (наши) линии снабжения. Так что нам нужно готовиться к войне», — сказал он. «Тяжело».

Признание Пригожиным больших потерь, по-видимому, свидетельствует о влиянии стратегии Украины. Украинские официальные лица заявили, что их цель в Бахмуте состояла в том, чтобы истощить и истощить российские силы, отвлечь их от защиты территорий, которые они занимают в других местах, выиграть время для прибытия дополнительных западных поставок оружия и боеприпасов и завершить обучение.

Интервью Пригожина, опубликованное в Telegram-канале, насчитывающем всего 50 000 подписчиков, не было опубликовано крупнейшими российскими государственными и прокремлевскими СМИ, поэтому маловероятно, что его будут широко смотреть в России. Не упомянули о ней и российские военные блогеры, чьи популярные страницы в Telegram являются важными источниками информации о войне для многих россиян.

На поле боя Генеральный штаб Украины заявил в среду, что «тяжелые бои» продолжаются в Бахмуте, спустя несколько дней после того, как Россия заявила, что захватила полностью разрушенный город. Бахмут расположен в Донецкой области, одной из четырех стран, которые Россия незаконно аннексировала осенью прошлого года и контролирует лишь частично.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Серский заявил, что киевские силы «продолжают свою оборонительную операцию» в Бахмуте с неуточненными «успехами» на его окраинах. Он не стал уточнять.

Украинский командир в Пахмуте сообщил во вторник Associated Press, что украинцы планировали окружить русских.

Теперь нам не нужно воевать в Бахмуте. Нам нужно окружить его с флангов и заблокировать», — сказал Евгений Мизвикин. «Тогда мы должны подмести его. Это более уместно, и это то, что мы делаем сейчас».

В других местах нападения продолжались в приграничном районе, который, по утверждению российских официальных лиц, прекратился после одного из самых опасных вторжений с начала войны. Местный чиновник заявил в среду, что российские силы сбили «большое количество» беспилотников в Белгородской области на юге России, на следующий день после того, как Москва объявила, что ее силы разгромили трансграничный рейд из Украины.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что беспилотники были перехвачены ночью, а еще один самолет был сбит в среду недалеко от областной столицы, также называемой Белгородом. По его словам, никто не пострадал, но имущество было повреждено.

Украинские официальные лица не стали сразу комментировать.

В Москве министр обороны России Сергей Шойгу пообещал «быстро и очень жестко» отреагировать на такие атаки.

Подробности аварии, произошедшей в сельской местности примерно в 80 км к северу от восточного города Харькова и вдали от линии фронта, неизвестны.

Москва обвинила в вторжении украинских военных диверсантов. В Киеве это охарактеризовали как восстание сторонников России против Кремля. Он был Невозможно согласовать два счетаЧтобы с уверенностью сказать, кто стоял за нападением или выяснить его цели.

Район представляет собой российский военный центр со складами горючего и боеприпасов. Белгородская область, как и соседняя Брянская и другие приграничные области, переживала спорадические последствия войны.

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Козловская сообщила из Лондона. Юрасс Карамано из Таллинна, Эстония.

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Сьюзи Блан и Джоанна Козловска, Associated Press