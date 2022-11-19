Командующий шведской армией обещает поддержать усилия НАТО

На этой неделе высокопоставленный шведский военный представитель заявил аудитории в Вашингтоне, что Швеция привержена всестороннему подходу НАТО к вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня, включая Россию и Китай.

«На сегодняшний день мы не видим каких-либо тревожных движений России вдоль наших границ», — заявил в четверг Микаэль Байден, верховный главнокомандующий шведскими вооруженными силами, во время мероприятия в посольстве Швеции в Вашингтоне. «Не в последнюю очередь в земном царстве, [Russian] Возможности сильно уменьшились из-за войны на Украине».

Однако у России все еще есть значительные возможности, и Швеция «ничего не исключает, мы остаемся в состоянии повышенной готовности», — сказал Байден, отметив, что вторжение России в Украину привело к «совершенно новому порядку безопасности в Европе».

Весной прошлого года Байден назвал совместные заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО одними из наиболее примечательных особенностей этой новой системы.

С тех пор поддержка членства в НАТО в его стране росла «летом и осенью», сказал Байден.

«Нас тепло встретили» страны, ранее присоединившиеся к альянсу, сказал он. «Теплее, чем я себе представлял».

Байден сказал, что сначала подумал про себя: «Когда ты попадаешь в новую организацию, в новую семью, ты должен проявить себя. Это было не так».

Но он пообещал, что «Швеция будет чистым вкладчиком с первого дня» и «внесет вклад в стратегическую глубину, повышенную ситуационную осведомленность и сильные возможности взаимодействия».

Сохраняйте «ситуационную осведомленность»

Байден сказал, что он рекомендовал своему правительству укрепить вооруженные силы страны дополнительными постоянными подразделениями, новым оборудованием и платформами, а также большим количеством призывников.

«Поддержание высокого уровня ситуационной осведомленности было главным приоритетом», — сказал он, подчеркнув, что «мы полностью поддерживаем [NATO’s] Перспектива на 360 градусов».

В документах НАТО этот комплексный подход описывается как применимый к обороне «на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе, а также против всех угроз и вызовов».

Мы всегда прислушивались к России. «Мы знаем Россию как нашего противника», — сказал Байден. «Теперь мы понимаем, что есть и другие страны, о которых нам также нужно знать больше, потому что [their] амбиции, и это будет Китай».

Выступая перед «Голосом Америки» после мероприятия в посольстве, Байден сказал, что, когда его страна вступает в НАТО, «нам нужно понимать, что вещи случаются — мы должны иметь возможность поддерживать другие страны в рамках альянса, а это означает, что они могут столкнуться с трудностями. они будут [also] Бросьте нам вызов».

Он также сказал, что Швеции необходимо расширить свои знания о некоторых проблемах, стоящих перед альянсом.

«Прежде всего, нам все еще нужно больше узнать о Китае и о том, что делает Китай, вот где мы находимся. Я имею в виду Швецию», — прямо сказал он.

Стремление участвовать в НАТО

Похоже, что Северный регион переживает серьезные изменения в отношениях с Пекином, как и в случае с другими регионами мира.

В 2013 году китайские государственные СМИ сообщили, что «страны Северной Европы присоединились к международной гонке за сотрудничество с Китаем в изучении возможностей науки и техники».

Но ранее в этом году аналитик Датского института международных исследований написал в публикации Дипломат что Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и Исландия «вместо этого стремятся уменьшить присутствие и влияние Китая».

В той же статье ее автор Андреас Форсби пишет: «За последние несколько лет … восприятие КНР коренным образом изменилось в странах Северной Европы, поскольку на первый план вышли опасения по поводу безопасности и острые политические вопросы».

Форсби отметил, что и Дания, и Финляндия официально приняли термин «системный конкурент», впервые использованный Комиссией ЕС в марте 2019 года для описания своего взгляда на Пекин.

Байден, обученный летчик-истребитель, чья карьера включала работу атташе по вопросам обороны в посольстве Швеции в Вашингтоне и начальника штаба ВВС Швеции, сказал, что Швеция стремится участвовать в совместных мероприятиях НАТО, включая охрану воздушного пространства и участие в усилении передового присутствия. вдоль восточной границы НАТО.Как только он станет полноправным членом.