Команды SpaceX во Флориде готовятся ко второму запуску за несколько дней

На следующий день после запуска трехкорпусной ракеты Falcon Heavy в нескольких милях от побережья SpaceX запустила свою работающую ракету Mustang Falcon 9 на стартовую площадку на мысе Канаверал в среду, выполняя ночную миссию по выводу на орбиту телевизионного спутника Eutelsat.

Спутник связи Eutelsat Hotbird 13G был сложен для запуска на ракете Falcon 9, близнеце космического корабля Hotbird 13F, который был запущен 15 октября в рамках предыдущей миссии SpaceX Falcon 9.

Теперь второй из новых вещательных телевизионных спутников Eutelsat готов к полету. У SpaceX есть 116-минутное окно запуска, доступное в среду вечером, начиная с 23:26 по восточному поясному времени (03:26 по Гринвичу в четверг).

В среду наземные команды переместили ракету Falcon 9 на платформу 40 на мысе Канаверал, а затем подняли ее вертикально, готовясь к позднему обратному отсчету. Синоптики прогнозируют 90-процентную вероятность погоды, подходящей для окна запуска в среду вечером.

Ракета Falcon 9 запустится в космос по маршруту к востоку от космического побережья Флориды, нацелившись на длинную переходную орбиту на высоте более 30 000 миль (50 000 км) над Землей в ее самой высокой точке. Разгонный блок Falcon 9 выведет на орбиту космический корабль Hotbird 13G весом почти 10 000 фунтов (4,5 метрических тонны) примерно через 36 минут после старта.

Первая ступень ракеты, получившая обозначение B1067, вернется на посадку на беспилотном корабле SpaceX, «просто прочитав инструкции», на несколько сотен миль в Атлантический океан. Многоразовая ракета-носитель готовится к своему седьмому полету в космос.

Запуск Hotbird 13G произошел через полтора дня после того, как SpaceX запустила свою первую ракету Falcon Heavy более чем за три года с платформы 39A в Космическом центре Кеннеди, в нескольких милях к северу от Panel 40, где Falcon 9 ожидает запуска. В среду вечером. Созданный путем объединения трех ядер ракеты Falcon, Falcon Heavy развернул несколько полезных нагрузок Космических сил США на синхронизированной круговой околоземной орбите на высоте более 20 000 миль над экватором.

Для развертывания на большой высоте требовалось, чтобы разгонный блок Falcon Heavy достигал побережья через космос более чем за шесть часов. Hotbird 13G в конечном итоге займет позицию на геосинхронной орбите над экватором, но ракета Falcon 9, выпущенная в среду вечером, выполнит только часть подъема. Новый спутник связи Eutelsat будет использовать бортовые двигатели для маневрирования от точки посадки или перемещения орбиты до конечной орбитальной позиции в течение следующих нескольких месяцев.

Hotbird 13G — второй спутник, построенный на платформе нового космического корабля Eurostar Neo, разработанного Airbus Defence and Space при финансовой поддержке Европейского космического агентства. Конструкция спутника Eurostar Neo может вместить дополнительную полезную нагрузку и предлагает более эффективные системы энергопотребления и терморегулирования, чем спутники Eurostar E3000 Airbus предыдущего поколения.

Спутник Hotbird 13F, запущенный в прошлом месяце, стал первым спутником новой конструкции космического корабля Eurostar Neo.

«Это огромный новый продукт, ориентированный на полезную нагрузку, и более конкурентоспособный, чем все, что мы когда-либо делали», — заявил на пресс-конференции в прошлом месяце Франсуа Жюлье, глава отдела спутниковой связи Airbus.

Европейское космическое агентство выделило около 130 миллионов евро, или 126 миллионов долларов по текущему обменному курсу, на оплату разработки новой спутниковой платформы. Airbus профинансировал остальную часть стоимости разработки за счет собственных средств в рамках государственно-частного партнерства.

Eutelsat, парижский коммерческий спутниковый оператор, был первым заказчиком, подписавшимся на новую конструкцию космического корабля, заключив в 2018 году контракт с Airbus на создание 13F и 13G Hotbird на платформе Eurostar Neo.

На данный момент Airbus продала восемь спутников на новой платформе Eurostar Neo, включая Hotbird 13F и 13G. Еще одним заказчиком проекта спутника Eurostar Neo является министерство обороны Великобритании, которое подписало контракт с Airbus на создание военного спутника связи на новой платформе космического корабля.

Airbus доставил космический корабль Hotbird 13G со своего завода в Тулузе, Франция, в Космический центр Кеннеди 15 октября, через несколько часов после запуска его сестры Hotbird 13F. Один из больших грузовых самолетов Airbus Beluga, обычно используемый для перевозки деталей самолетов Airbus между производственными площадками в Европе, доставил спутник Hotbird 13G из Франции в США.

Грузовой самолет Airbus Beluga впервые посетил США с 2009 года, когда самолет Beluga доставил новый модуль Международной космической станции на стартовую площадку во Флориде. Airbus имеет в своем парке шесть новых транспортных самолетов Beluga на базе самолета A330 для перевозки оборудования компании по Европе. Это позволяет Airbus использовать пять самолетов Beluga старого поколения для других целей, таких как перевозка крупногабаритных грузов, таких как вертолеты, промышленное оборудование или спутники.

Использование российских грузовых самолетов «Антонов» для доставки спутников с их заводов на стартовые площадки по всему миру было обычным явлением до тех пор, пока российские самолеты не были запрещены в воздушном пространстве США и Европы после военного вторжения в Украину. Это вынудило крупных коммерческих производителей спутников переключиться на более медленные корабли для транспортировки. Некоторые украинские грузовые самолеты Антонов доступны для спутниковых транспортных услуг, а военные самолеты могут использоваться в правительственных космических кораблях.

В Airbus надеются, что самолеты Belugas помогут компенсировать недостаток транспортировки спутников компании и, возможно, даже космических аппаратов других производителей.

После отделения от ракеты-носителя Falcon 9, чтобы начать свой путь к геостационарной орбите, Hotbird 13G разбирает солнечные панели и использует орбитальные двигатели PPS5000, разработанные французской компанией Safran, в течение нескольких месяцев маневров подъема на орбиту, чтобы выйти на круговую геостационарную орбиту на расстояние более 22 000 миль. (примерно 36 000 км) над экватором.

Топливосберегающая плазменная двигательная установка использует газ ксенон и электричество для создания тяги, а не обычное жидкое ракетное топливо, такое как гидразин. Это уменьшает вес спутника, позволяя инженерам запускать ракету меньшего размера или добавлять дополнительные полезные нагрузки для поддержки более широких возможностей связи с клиентами.

Но подъем на орбиту с помощью электродвигателей занимает больше времени, чем маневры, основанные на обычных ракетных двигателях.

Hotbird 13G, как и его предшественник Hotbird 13F, будет вращаться в тандеме с вращением Земли на 13 градусах восточной долготы.

К середине следующего года Hotbird 13G будет готов к коммерческой эксплуатации, чтобы начать 15-летнюю миссию по трансляции телевизионных программ клиентам Eutelsat. Благодаря усовершенствованию технологии спутниковой связи, Eutelsat потребуется всего два новых спутника Hotbird, чтобы заменить три старых космических корабля Hotbird, работающих на 13° восточной долготы.

Паскаль Хомси, главный технический директор Eutelsat, сказал, что флот Hotbird на 13° восточной долготы представляет собой самую мощную систему спутникового вещания, охватывающую Европу, Ближний Восток и Северную Африку, обеспечивающую 1000 телевизионных каналов в более чем 160 миллионах домов. Hotbird 13F и 13G будут транслировать сигналы на частотах Ku-диапазона.

«У нас есть более 600 каналов платного телевидения, 300 бесплатных каналов, 450 каналов телевидения высокой четкости и 14 каналов сверхвысокой четкости, вещающих из этого новаторского местоположения на 13° восточной долготы», — сказал Хомси в прошлом месяце перед запуском Hotbird 13F. . «Мы также можем предоставить 500 радиостанций и мультимедийные услуги».

Запуск Hotbird 13G станет миссией SpaceX 51 на 2022 год и вторым в серии из трех полетов Falcon 9 для Eutelsat. Спутник связи Eutelsat 10B, предназначенный для обеспечения интернет-соединения в полете для авиапассажиров, был доставлен из Европы на мыс Канаверал на лодке на прошлой неделе для запуска на ракете Falcon 9 в конце этого месяца.

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