Временная петля — интересная концепция. Как это показано в фильме грань будущегоглавный герой должен начать все с определенного момента, когда он умрет.

Но что происходит, когда временная петля вызвана не инопланетным существом, а неизвестной глобальной тайной?

Нетфликс Русская матрешка Это шоу, которое не является явно научной фантастикой, но рассказывает историю двух главных героев, которые изо всех сил пытаются вырваться из вращающейся временной петли и борются с друзьями и семьей комедийными способами.

Хотя второй герой появляется позже, наш первый — Надя Вулвокова, разработчик игр, которая переживает цикл непрерывных смертей за свои 36 лет.у Дата рождения.

Умирайте каждый раз по-разному — от удушения куриной костью до взрыва газа. Хотите знать, как выйти из этого бесконечного цикла?

В поисках ответов она сталкивается с Аланом Завери, нашим вторым героем, который также проходит через тот же цикл смерти. Вместе они объединяются и ищут способ навсегда сбежать от нее.

Шоу носит комедийный характер, но также исследует проблемы психического здоровья. Хотя Надя и Алан испытывают одинаковую временную петлю, они сталкиваются с разными проблемами, влияющими на их окружение.

Надя страдает от наркозависимости и прошлых травм в детстве, которые ей трудно преодолеть, что, возможно, символизируется исчезновением друзей вокруг нее после каждой смерти, пока она не примет свои проблемы.

Алан также сталкивается со своими страхами и высокомерием, чтобы получить помощь, которую он наконец принимает в последнем эпизоде. Странный дуэт разгадывает тайну времени, спасая друг друга от первой смерти.

Второй сезон приносит больше поворотов в шоу. Через четыре года после инцидента в первом сезоне Надя внезапно возвращается в 80-е через червоточину в поезде, что также происходит в ее день рождения.

Но она не полностью переместилась в то время; В тело матери передается только ее разум. С возникновением этой ситуации она решила восстановить семейное наследство, которое потеряла ее мать.

Тем временем Надя понимает, что и здесь она не одна; Алан также переживает такое же путешествие во времени в теле своей бабушки в 1960-х годах. Решив головоломку с петлей времени, смогут ли они решить и головоломку о путешествии во времени? Только время докажет это.

Наташа Лионн играет Надю, которая также является содиректором и исполнительным продюсером шоу. Русская матрешка Посмотрите некоторых актеров из другого популярного сериала Оранжевый — новый черныйВ том числе и сама Наташа.

Первый сезон шоу был номинирован в нескольких категориях на 71 место.Св. Премия «Эмми» в прайм-тайм. Однако, Русская матрешка Это шоу, достойное обжоры своим непредсказуемым сюжетом и богатым чувством юмора.

[email protected]