Комикс рассказывает о Бритни Гринер из колледжа в российскую тюрьму.

(Рейтер) — От эпизодов в колледже до российской тюремной камеры — расскажите о жизни звезды баскетбола Бритни Гренье в новом комиксе от TidalWave Comics.

Гринер является частью издательской серии «Женская сила», посвященной женщинам вдохновляющими историями.

Грейнер была арестована 17 февраля в подмосковном аэропорту за перевозку в багаже ​​картриджей для электронных сигарет, содержащих масло каннабиса. Впоследствии она была осуждена за незаконный оборот наркотиков и позже переведена в одну из самых печально известных российских исправительных колоний, а в декабре освобождена в результате обмена тюрьмами.

Двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная участница Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации женщин (WNBA) Гринер заявила, что планирует вернуться в свою команду WNBA.

Сценарист Майкл Фриззелл сказал, что они начали работать над комиксом до ареста Гринер и сосредоточились на ее «росте как спортсменки и как личности». Добавив, что он «нашел историю Бритни увлекательной, несмотря на то, что мало знал о WNBA».

[1/8] Скриншот с обложки нового комикса о Бритни Гринер, полученный агентством Reuters 11 января 2023 года. TidalWave Comics/Handout via REUTERS

Фриззелл надеется, что читатели поймут «человека, стоящего за заголовками».

Комикс выйдет 18 января в печатном и цифровом виде.

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(Отчетность Алисии Пауэлл) Редактирование Лизы Шумейкер

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