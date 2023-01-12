Комикс рассказывает о Бритни Гринер из колледжа в российскую тюрьму.

(Рейтер) — От эпизодов в колледже до российской тюремной камеры — расскажите о жизни звезды баскетбола Бритни Гренье в новом комиксе от TidalWave Comics.
Гринер является частью издательской серии «Женская сила», посвященной женщинам вдохновляющими историями.
Грейнер была арестована 17 февраля в подмосковном аэропорту за перевозку в багаже картриджей для электронных сигарет, содержащих масло каннабиса. Впоследствии она была осуждена за незаконный оборот наркотиков и позже переведена в одну из самых печально известных российских исправительных колоний, а в декабре освобождена в результате обмена тюрьмами.
Двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная участница Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации женщин (WNBA) Гринер заявила, что планирует вернуться в свою команду WNBA.
Сценарист Майкл Фриззелл сказал, что они начали работать над комиксом до ареста Гринер и сосредоточились на ее «росте как спортсменки и как личности». Добавив, что он «нашел историю Бритни увлекательной, несмотря на то, что мало знал о WNBA».
Фриззелл надеется, что читатели поймут «человека, стоящего за заголовками».
Комикс выйдет 18 января в печатном и цифровом виде.
Читать больше:
Подробности жизни и карьеры Мэрайи Кэри в новом комиксе
Дуэйн Джонсон называет фильм по комиксам «Черный Адам» своим страстным проектом
Жизнь королевы Елизаветы предстает в новом комиксе
(Отчетность Алисии Пауэлл) Редактирование Лизы Шумейкер
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».