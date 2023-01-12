Комикс рассказывает о Бритни Гринер из колледжа в российскую тюрьму.

Жизнь звезды баскетбола Бритни Гренье, от студенческих обручей до российской тюремной камеры, описана в новом комиксе от TidalWave Comics.

Гринер является частью издательской серии «Женская сила», посвященной женщинам вдохновляющими историями. Грейнер арестован

17 февраля в подмосковном аэропорту за перевозку вейп-картриджей с маслом каннабиса в багаже. Впоследствии она была осуждена за незаконный оборот наркотиков и позже переведена в одну из самых печально известных российских исправительных колоний, а в декабре освобождена в результате обмена тюрьмами. Грейнер, А .;

Двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная участница Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации женщин (WNBA) заявила, что планирует вернуться в свою команду WNBA. Сценарист Майкл Фриззелл сказал, что они начали работу над комиксом до ареста Гринер и сосредоточились на ее «росте как спортсменки и как личности». Добавив, что он «нашел историю Бритни увлекательной, несмотря на то, что мало знал о WNBA».

Фриззелл надеется, что читатели поймут «человека, стоящего за заголовками». Комикс выйдет 18 января в печатном и цифровом виде. Читать больше:

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