Комик-импровизированный актер раскрывает свою роль в грядущем фильме Super Mario Bros

Американский комик Себастьян Манискалько раскрыл свою роль в грядущем фильме «Освещение» Super Mario, и люди предполагают, что это сигнализирует о возвращении в фильме старого и относительно молодого персонажа Nintendo.

В качестве гостя на выпуске 5 августа Burtcast, подкаст, ведущий комика Берта Кречера, Манискалько спросили о его планах на оставшуюся часть дня, и он ответил так:

Я снимаюсь в мультфильме Super Mario Bros. Так что я играю, о боже, Спайк, их босса. Я сделаю это в 12.

поднимается? Кто такой Спайк? вы можете спросить. как это Встраивать твит В Твиттере он поспешил указать, что в главной роли играл Форман Спайк. бригада по сносу зданий Помимо Mario Bros. , так что, вероятно, это тот, о котором говорит Манискалько:

Новости Mario Illumination: Это видео, на котором Себастьян Манискалько подтверждает свою роль в анимационном фильме Super Mario Bros как «Спайк, [the brother’s] Президент » pic.twitter.com/sK5QS84cJP– MichaelO2000 (@ MichaelO2k) 8 августа 2021 г.

Вы можете посмотреть серию целиком и получить полную информацию о ней. Архивное видео Крайшера об этом шоу на YouTube. Хотя Манискалько – это прежде всего профессиональная должность, он ранее одалживал свои актерские таланты в голливудских постановках, таких как зеленая книга Мартин Скорсезе Ирландский.

Стоит отметить, что есть еще Super Mario Bros. Враг по имени Спайк – как Боб Л’эспонж также указывает ниже – хотя кажется (по крайней мере, нам), что Форман гораздо более вероятно появится в фильме в роли говорящего, чем в роли маленького зеленого парня, бросающего колючие шары в сантехника.

Кроме того, согласно утечке, Донки Конг может присутствовать в фильме, и, поскольку действие Wrecking Crew происходит на строительной площадке, они, вероятно, будут изображать его в фильме.– Губка Боб (@ Eponge2L) 9 августа 2021 г.

Если вы забыли о Wrecking Crew и с нетерпением ждете возможности узнать об этой игре для NES / Famicom, она доступна как часть Библиотека NES для Nintendo Switch Online. в Аркады VS Архивы. бригада по сносу зданий Эта версия также доступна в магазине Switch eShop, если вам не хватает «Crew» и вы действительно собираетесь ее испортить.

Что касается самого фильма, мы слышали в прошлом году, что это был “добиться хорошего прогрессаА в мае мы сообщили, что Крис Меледандри, основатель Illumination Animation, теперьНеисполнительный внешний директор«Роль в Nintendo. Недавно мы узнали, что Новое эксклюзивное соглашение Universal с Peacock Это повлияет на будущий анимационный фильм.

Бригадир Спайк, а? Сообщите нам ниже, если вы думаете, что мы увидим его возвращение на большом экране или есть еще один Спайк, который, по вашему мнению, возьмет на себя роль президента в грядущем фильме о Марио.