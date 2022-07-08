Комиссар НХЛ Гэри Питтман ответил на сообщения Капризова/Россия

На следующий день после того, как имя нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова всплыло в связи с возможным расследованием фальшивых военных билетов в России, комиссар НХЛ Гэри Питтман призвал российских игроков сделать серьезный выбор в период праздников.

«Я не хочу говорить ничего, что могло бы быть неправильно понято или обострить щекотливую ситуацию», — сказал Бейтман журналистам перед первым раундом драфта НХЛ в четверг вечером. … российские игроки, которые все еще проживают в России, должны убедиться, что они принимают наилучшие возможные решения для себя и своей семьи».

«Вероятно, у нас нет полной информации о том, что происходит с точки зрения каждого игрока в отношениях России с правительством, и мы должны уважать процесс с точки зрения того, что происходит», — добавил Бейтман.

«Я думаю, что это, вероятно, не очень хорошая идея для нас или клубов, вовлеченных в политику, из-за того, что происходит в России. Я думаю, что игрокам нужно убедиться, что они довольны тем, что они делают и где они это делают».

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Безопасность российских игроков в межсезонье оказалась в центре внимания на фоне продолжающегося вторжения страны в Украину.

По сообщению Ассошиэйтед Пресс,Вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов арестован в России за попытку уклониться от службы в армии. В четверг имя Капризова было упомянуто в неподтвержденном сообщении из Спорт Экспресс в России Он якобы купил поддельный военный билет в 2017 году, что отрицает его отец.

Хотя были противоречивые сообщения о том, вернулся ли Капризов в Соединенные Штаты, генеральный менеджер Wild Билл Герин сказал Майклу Руссо из The Athletic, что Капризова нет в Соединенных Штатах, и что команда пыталась разобраться в информации.

Руссо и Дэн Робсон из Athletic Она также сообщила, что Уайлд спросил, останется ли Капризов в США в это межсезонье, но хотел вернуться после того, как в прошлом году не видел своих друзей или семью.