sport

Комиссар НХЛ Гэри Питтман ответил на сообщения Капризова/Россия

8 июля, 2022
Boleslava Sokolova

На следующий день после того, как имя нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова всплыло в связи с возможным расследованием фальшивых военных билетов в России, комиссар НХЛ Гэри Питтман призвал российских игроков сделать серьезный выбор в период праздников.

«Я не хочу говорить ничего, что могло бы быть неправильно понято или обострить щекотливую ситуацию», — сказал Бейтман журналистам перед первым раундом драфта НХЛ в четверг вечером. … российские игроки, которые все еще проживают в России, должны убедиться, что они принимают наилучшие возможные решения для себя и своей семьи».

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