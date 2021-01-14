Комитет атлетов России предлагает песню «Катюша» вместо гимна Олимпиады – спорт

Москва, 14 января. Комитет атлетов ОКР в четверг высказал идею об использовании самой известной русской песни времен Второй мировой войны «Катюша» вместо олимпийского гимна Софии Великой, председателя комитета и олимпийской чемпионки по фехтованию.

«Мы обсуждали сопровождающую музыку», – сказала она репортерам. «У нас были разные варианты гимна, в том числе и современный, но мы остановили« Катюшу »».

«Это патриотическая песня, ее знают не только россияне, но и международное сообщество, и детям она нравится», – сказала Великая. Поэтому мы решили передать его на рассмотрение Олимпийского комитета России ».

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства относительно ряда штрафных санкций в отношении российского спорта.

Согласно постановлению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Гимн России также исключен из международных спортивных турниров на ближайшие два года, включая предстоящие этим летом Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.