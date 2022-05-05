Комитет ВБ Дурга Пуджа набирает русских и украинских женщин

Комиссия Дурга-пуджи Западной Бенгалии привлекла двух женщин из России и Украины, двух стран, которые вели ожесточенную войну, в один из своих подкомитетов, чтобы распространять дух глобальной дружбы посредством крупнейшего в штате фестиваля, которому было предоставлено наследие. статус ЮНЕСКО.

Ламан Расулова из России и Ольга из Украины, которые посетили Калькутту во время фестиваля Дурга Пуджа в 2014 и 2017 годах в составе международной команды, теперь являются частью Salkia Shanti Sangha, клуба в соседнем Ховрахе. Организация пуджи более 50 лет.

«Расулова и Ольга были социальными работниками. Они были поражены духом и колоритом фестиваля. Они согласились стать почетными членами подкомитета, который будет следить за эстетическим аспектом пуджи», — сказал Дебарон Чаттерджи, совместный секретарь. Комитета Пуджи.

Чаттерджи сказал PTI, что они посещали город и в другое время.

«Они знают весь процесс — от подготовки, начатой ​​за несколько месяцев до пуджи, до погружения идолов. Им нравилась концепция непостоянства всего в жизни. Ольга — христианка, но каким-то образом сохранила изображение Дурги в лагерь, в котором она работает для пострадавших от войны на Украине.

Отвечая на вопрос, Чаттерджи сказал, что два почетных члена не желают раскрывать свое нынешнее местонахождение в России и Украине по соображениям безопасности.

У 59-летнего Комитета Пуджи есть план провести видеоконференцию с Расуловой и Ольгой в преддверии Пуджи, а затем опубликовать ее на своей странице в Facebook.

Салкия Шанти Сангха получила номера телефонов Расуловой и Ольги от NRI, которая занимается продвижением индийской культуры за рубежом.

Чаттерджи сказал: «Дурга Пуджа из Калькутты была удостоена Знака наследия. Что может быть лучше, если два человека из воюющих стран были связаны посредством Дурга Пуджи?» Бенгалия.

У нас также есть план, чтобы люди знали, что два иностранца думают о Дурга Пудже, их послании о необходимости мира. Они будут отображаться в виде видеоклипов на светодиодных панелях возле пандала для пуджи», — сказал Чаттерджи.

Комитет пуджи также хочет привезти «дочек» России и Украины во время инаугурации пуджи в конце сентября или начале октября в надежде, что к тому времени война закончится. В этом году фестиваль Дурга Пуджа пройдет со 2 по 5 октября.

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