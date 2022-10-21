Комментарии Дэниела Смита о российско-украинской войне «пугают»: Фриланд

Альберта Премьер Дэниел СмитКомментарии РоссияВойна против Украина По словам союзного министра финансов и вице-премьера, «пугает» Христя Фриланд.

«Я думаю, что это действительно задело украинских канадцев в Альберте», — сказал он в четверг. ЭдмонтонЕго собственная украинско-канадская семья, проживающая в провинции, также была задета комментариями Смита.

Ранее в этом году во время сеанса вопросов и ответов в прямом эфире на сайте социальной сети Смит предположил, что единственный способ положить конец войне — это оставить Украину «нейтральной».

«Я думаю, что единственный ответ для Украины — это нейтралитет», — сказал он перед победой в гонке за лидерство в ОГП в апреле.

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«Есть процветающие страны, которые обходятся умеренно».

В заявлении во вторник Смит извинился за «неверные» комментарии — на следующий день после того, как он попытался преуменьшить значение своих прошлых заявлений.

«Мои знания и мнение по этому вопросу резко изменились с тех пор, и я прошу прощения за эти более ранние комментарии», — сказал премьер-министр.

Сегодня я подтверждаю свое осуждение российской агрессии против Украины и приношу свои полные извинения за прошлые комментарии. pic.twitter.com/bCpwiRV5Dz — Даниэль Смит (@ABDanielleSmith) 18 октября 2022 г.

По переписи 2016 г.В Альберте проживает более 27 процентов из 1,36 миллиона канадцев украинского происхождения. Онтарио.

«Я знаю, что жители Альберты, особенно жители северной Альберты, хорошо понимают, что происходит в Украине, — сказал Фриланд.

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«Как жителям Альберты, как и канадцам, очень важно встать на защиту Украины».

Фриланд посетила профсоюз в Эдмонтоне и в четверг рассказала об экономике Канады, предупредив о «трудных временах впереди».

«Наша экономика будет вялой. Будут люди, чьи платежи по ипотеке вырастут. Наш уровень безработицы больше не будет на рекордно низком уровне», — сказал он.



1:52 Дэниел Смит извинился за свой комментарий о российско-украинской войне, но некоторых это не устраивает



Хотя вторжение России в Украину способствовало росту стоимости жизни во всем мире, по словам Фриланда, оно ускоряет переход к зеленой экономике в мире.

«Европейцы полны решимости ускорить переход к «зеленой» экономике, — сказал Фриланд.

«Я думаю, мы все можем понять, почему остальной мир смотрит на Европу и говорит: «Давайте двигаться так быстро, как только сможем, чтобы покончить с нашей зависимостью от тиранов Petro».

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Россия вторглась в Украину почти восемь месяцев назад, и за последние две недели Россия обрушила шквал ракет, самоуничтожающихся беспилотников и другого оружия на критически важную инфраструктуру Украины, когда российские войска снова высаживаются.

По словам официальных лиц, в среду ракетные обстрелы и обстрелы энергетических объектов оставили без электричества больше украинских сел, поселков и частей двух городов, что усилило давление на электроэнергию, которое зимой грозит нанести ущерб миллионам людей.

С файлами Адама Тойя из Global News & Associated Press.