Комментарии Дэниела Смита о российско-украинской войне «пугают»: Фриланд

Альберта Премьер Дэниел СмитКомментарии РоссияВойна против Украина По словам союзного министра финансов и вице-премьера, «пугает» Христя Фриланд.
«Я думаю, что это действительно задело украинских канадцев в Альберте», — сказал он в четверг. ЭдмонтонЕго собственная украинско-канадская семья, проживающая в провинции, также была задета комментариями Смита.
Премьер-министр Альберты Дэниел Смит извинился за комментарии о российско-украинской войне
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Ранее в этом году во время сеанса вопросов и ответов в прямом эфире на сайте социальной сети Смит предположил, что единственный способ положить конец войне — это оставить Украину «нейтральной».
«Я думаю, что единственный ответ для Украины — это нейтралитет», — сказал он перед победой в гонке за лидерство в ОГП в апреле.
«Есть процветающие страны, которые обходятся умеренно».
В заявлении во вторник Смит извинился за «неверные» комментарии — на следующий день после того, как он попытался преуменьшить значение своих прошлых заявлений.
«Мои знания и мнение по этому вопросу резко изменились с тех пор, и я прошу прощения за эти более ранние комментарии», — сказал премьер-министр.
По переписи 2016 г.В Альберте проживает более 27 процентов из 1,36 миллиона канадцев украинского происхождения. Онтарио.
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«Я знаю, что жители Альберты, особенно жители северной Альберты, хорошо понимают, что происходит в Украине, — сказал Фриланд.
«Как жителям Альберты, как и канадцам, очень важно встать на защиту Украины».
Фриланд посетила профсоюз в Эдмонтоне и в четверг рассказала об экономике Канады, предупредив о «трудных временах впереди».
«Наша экономика будет вялой. Будут люди, чьи платежи по ипотеке вырастут. Наш уровень безработицы больше не будет на рекордно низком уровне», — сказал он.
Дэниел Смит извинился за свой комментарий о российско-украинской войне, но некоторых это не устраивает
Хотя вторжение России в Украину способствовало росту стоимости жизни во всем мире, по словам Фриланда, оно ускоряет переход к зеленой экономике в мире.
«Европейцы полны решимости ускорить переход к «зеленой» экономике, — сказал Фриланд.
«Я думаю, мы все можем понять, почему остальной мир смотрит на Европу и говорит: «Давайте двигаться так быстро, как только сможем, чтобы покончить с нашей зависимостью от тиранов Petro».
Украинский сборщик помощи ставит под сомнение извинения Дэниела Смита за комментарии о российском вторжении
Россия вторглась в Украину почти восемь месяцев назад, и за последние две недели Россия обрушила шквал ракет, самоуничтожающихся беспилотников и другого оружия на критически важную инфраструктуру Украины, когда российские войска снова высаживаются.
По словам официальных лиц, в среду ракетные обстрелы и обстрелы энергетических объектов оставили без электричества больше украинских сел, поселков и частей двух городов, что усилило давление на электроэнергию, которое зимой грозит нанести ущерб миллионам людей.
С файлами Адама Тойя из Global News & Associated Press.
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